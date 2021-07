Baindlkirch

vor 19 Min.

Auto breiter als gedacht: Senior rammt Zustellfahrzeug

In Baindlkirch hat ein 93-Jähriger sich beim Autofahren verschätzt und ein Zustellfahrzeug beschädigt.

Eine Postzustellerin will in Bandlkirch etwas zustellen und parkt in der Glonstraße. Ein 93-Jähriger möchte vorbeifahren, sein Auto ist aber zu breit.

In Baindlkirch hat am Dienstag ein Senior das Fahrzeug einer Postzustellerin beschädigt. Die Zustellerin hatte gegen 13 Uhr in der Glonstraße geparkt und der 93-Jährige streifte die linke Seite ihres Autos. Laut Polizei schätzte er die Ausmaße seines Wagens geringer ein, als sie wirklich sind. Der Sachschaden wird insgesamt mit etwa 9000 Euro beziffert. (AZ)

