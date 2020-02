Bald ist Baustart für Verkehrsgestaltung am Schulzentrum Mering

Plus Im März können wohl die Arbeiten beginnen. Zur Meringer Sportanlage sind dagegen noch Fragen offen.

Viele Aufgaben hat der Markt Mering vor sich. Einige davon beschäftigten den Marktgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. So gab es mehrere Nachfragen, die die Investitionen rund ums Meringer Schulzentrum betreffen.

Vitus Lichtenstern ( CSU) wollte wissen, ob es bereits einen Platz für die Ambérieu-Glocke gebe. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erwiderte, dass diese wie beschlossen einen Standort im Rahmen der neuen Verkehrsgestaltung am Schulzentrum erhalten soll. Hier sei es ein wesentliches Stück vorwärts gegangen, weil die Förderzusage für die nötigen neuen Bussteige gekommen sei. Der Baubeginn könne damit voraussichtlich schon im März sein.

Wie berichtet, plant der Markt Mering eine Neugestaltung des Verkehrsraums im Bereich von Realschule, Gymnasium und Ambérieuschule. Unter anderem durch Elternbringzonen und eine Verlegung der Bushaltebereiche sollen Gefahrensituationen entschärft werden.

Keine Fortschritte an der Meringer Sportanlage

Handlungsbedarf besteht auch bei den Freisportanlagen, welche so marode sind, dass seit einigen Jahren keine BBundesjugendspiele mehr stattfinden können. Auf Nachfrage von Andreas Widmann ( SPD/parteifrei) erklärte der Bürgermeister zunächst, dass es hier keine Fortschritte gebe. Als Stefan Enzensberger (CSU) noch einmal nachhakte, führte Kandler aus, dass der Gemeinderat erst über grundsätzliche Fragen entscheiden müsse, bevor es weiter gehen kann. Unter anderem gehe es darum, ob es einen Kunstrasenplatz geben soll oder nicht. Den ganzen Fragenkatalog plane er dem Gemeinderat in der Februarsitzung vorzulegen, kündigte Kandler an.

Die Sportanlage in Mering ist so marode, dass die Schüler dort nicht trainieren können Bild: Eva Weizenegger

lSchererberg Dichte Bebauung und einige große landwirtschaftliche Anwesen prägen des Gebiet im alten Meringer Ortskern, dessen künftige Entwicklung die Kommune mit dem Bebauungsplan „Am Schererberg“ regeln will. Ein strittiger Punkt bei der Öffentlichkeitsbeteiligung war der vom Wasserwirtschaftsamt geforderte größere Abstand künftiger Bauwerke zu den Ufergehölzen der Paar. Dieses Ziel erfüllt die Planung, indem die Baugrenze mindestens sechs Meter – statt wie im vorherigen Entwurf drei Meter – Abstand zur Grundstücksgrenze hält. Wie Armin Neumeir aus dem Bauamt berichtete, seien die betroffenen Grundstückseigentümer mit dieser Regelung einverstanden. Der Gemeinderat fasste daraufhin den Satzungsbeschluss ohne Gegenstimmen.

lMeringerzell Eine Einbeziehungssatzung soll es einem Eigentümer in Meringerzell ermöglichen, auf seinem Grundstück am Ortsrand zwei Häuser zu errichten. Mit einigen kleinen Anpassungen, die sich aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben haben, hat der Marktgemeinderat die Satzung nun beschlossen.

l StraßenunterhaltKleinere Arbeiten für den Straßenunterhalt vergibt das Bauamt gesammelt über ein Jahresleistungsverzeichnis. Aufträge für insgesamt 480000 Euro hat der Marktgemeinderat dafür im laufenden Jahr bewilligt.

l Kanäle Der Markt Mering macht weiter damit, sein Kanalnetz zu sanieren und will den mittlerweile dritten Abschnitt in Angriff nehmen. Dafür sind Kosten von rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Fortgeführt wird auch die Erstellung eines digitalen Kanalkatasters. Dafür sollen nun die Kanäle in Baierberg, Meringerzell und Reifersbrunn auf einer Gesamtlänge von 5700 Metern untersucht und dokumentiert werden. Die Kosten dafür betragen rund 145000 Euro.

l Wasserleitung Hölzlstraße An die 60 Jahre alt ist die Wasserleitung in der Hölzlstraße. Immer wieder ist es hier zu Rohrbrüchen gekommen. Deswegen soll die Leitung auf einer Länge von rund 230 Metern erneuert werden. Dafür sind Kosten in Höhe von 250000 Euro vorgesehen.

l Ortschronik Florian Mayer (CSU) erkundigte sich, ob die Ortschronik rechtzeitig zum Jubiläum fertig werde. Bürgermeister Kandler erklärte, dass er nach wie vor davon ausgehe. Derzeit bestehe das Problem darin, dass die Beiträge umfangreicher seien als die angestrebten 500 Seiten. Selbst wenn alle die geforderten Kürzungen vornehmen, werde das Werk wohl auf rund 750 Seiten anwachsen.

l Bgm.-Heinrich-Straße Mayer wollte außerdem wissen, was mit der Begrünung sei, die der Bebauungsplan für das Neubaugebiet an der Bürgermeister-Heinrich-Straße vorsehe. Kandler erklärte, dass es keine Möglichkeit gebe, die im Plan eingezeichneten Bäume einzufordern, weil sich die Standorte alle auf Privatgrund befinden. „Das ist uns durchgerutscht“, räumte er ein.

l Mini Mering Die Spielstadt Mini Mering findet heuer nicht statt, wie Kandler bekannt gab. Die Gelder seien wohl stattdessen für ein Projekt in Zusammenhang mit der Landesausstellung vorgesehen.