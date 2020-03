15:38 Uhr

Bald können auch Frauen beim Bauhof in Mering arbeiten

Der Bauhof in Mering wird erweitert. Der Leiter freut sich auch über getrennte Umkleiden. Aber der Brotzeitplatz musste weichen.

Von Christine Hornischer

Der Bauhof in Mering ist zu klein geworden. Mit der Einwohnerzahl der Marktgemeinde sind auch die Aufgaben in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen. Daher wird der Bauhof nun erweitert.

„Auf den Giebel strahlt die Sonne, das neue Haus glänzt voller Wonne. Stolz steht es hier in hellem Schein und lädt zum Richtfest heute ein“, sagte der Zimmerer beim Hebauf einen heiteren Richtspruch auf. „Jetzt haben wir viel mehr Platz“, freute sich Claudius Hirner. Das sei auch nötig, so der Bauhof-Leiter. „Im ganzen Gemeindegebiet mähen wir eine Fläche von 210.000 Quadratmetern“, schilderte Hirner ein Beispiel für die unentbehrliche Arbeit im Dienst der Allgemeinheit. Und zum bisherigen Gebiet kämen ja das Gewerbegebiet Ost und das Oberfeld dazu.

Der Bauhof in Mering wird erweitert. Der Leiter freut sich auch über getrennte Umkleiden. Aber der Brotzeitplatz musste weichen. Bild: Christine Hornischer

Nicht nur der Sozialraum für die insgesamt 19 Beschäftigten war zu klein, auch der Fuhrpark für 16 Fahrzeuge sowie Schreinerei und Werkstatt brauchten mehr Platz. „Mit der wachsenden Einwohnerzahl sind in den vergangenen Jahren unsere Aufgaben immer mehr geworden“, stellte der Bauhof-Leiter weiter fest. „Jetzt können wir auch Frauen im Bauhof anstellen, weil wir nun getrennte Umkleiden haben“, sagt der gelernte Maurermeister, der bereits im Jahr 2000 als Vorarbeiter zum Bauhof gekommen war. „Auch einen Schulungsraum und einen Raum für unsere nassen Klamotten haben wir nun“, erzählte Hirner freudig.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Die Grüninsel, auf der die Männer oft Brotzeit machten, musste weichen. Dafür gibt es jetzt eine begrünte Dachterrasse, die auf dem zweistöckigen Gebäude thront.

Der Bauhof ist für Mering unentbehrlich

Dass die Bauhof-Männer für den Markt unentbehrlich sind, stehe außer Frage. Nicht nur, dass sie das ganze Jahr über Bäume und Grünanlagen pflegen, sie räumen auch im Winter den Schnee oder reinigen die Straßen. „Und ganz nebenbei sind wir Hausmeister für die Kindergärten, überprüfen Spielplätze oder verrichten kleinere Reparaturen“, erzählte der Leiter von seinem Dienst für den Markt.

„Der Bauhof darf sich glücklich schätzen, dass der Erweiterungsbau zu einer Zeit begonnen wurde, als es noch ’Wünsch dir was’ hieß“, sagte Bürgermeister Hans-Dieter Kandler. Der Anbau sei aber auch dringend notwendig gewesen, da das Wasserwerk und der Bauhof viele zusätzliche Aufgaben übernommen hätten. Der Einzug soll noch in diesem Jahr vonstattengehen. Architekt Gerhard Mach , der mit Baukosten in Höhe von 1,65 Millionen Euro gerechnet hatte, schätzte, dass er die Summe in etwa halten könne. „Nur die Haustechnik wird teurer als gedacht“, sagte er. Geld, das gut investiert ist, denn die fleißigen Männer des Bauhofs sind immer da, wenn es „mal wieder brennt“. Sei es, wenn Straßenlampen ausfallen oder Absperrungen für die Markttage gebraucht werden, wenn bei 30 Grad Hitze gemäht oder bei Minustemperaturen Schneeberge beseitigt werden müssen.

