vor 22 Min.

Bald neue Zahlen zur Osttangente

Bauamt treibt Planung voran

Entlang der B2 im Landkreis-Süden ist die Zahl der Unfälle zurückgegangen. Nach Überzeugung des Staatlichen Bauamts ist das aber kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen. Für Christoph Eichstaedt, zuständig für den Landkreis Aichach-Friedberg, wäre das ein falsches Signal. Bei der Tagung der Unfallkommission in Aichach kündigte er an: „Wir werden weiter am Konzept für die Osttangente arbeiten.“

Der Stand seit einem Jahr hat sich nicht verändert: Noch immer wird an der Verkehrsuntersuchung gearbeitet, die die Grundlage für die Planung ist. Laut Eichstaedt sind immer wieder neue Fragen aufgetaucht und „wir wollen das ordentlich machen“. Im Sommer rechnet er mit Zahlen. Die Ergebnisse würden dann mit den betroffenen Kommunen diskutiert, kündigte er an. Die Osttangente sei ein langfristiges Projekt, bei dem man mit Gegenwind rechnen müsse. Wie berichtet, hat das Projekt zahlreiche Gegner. Die Unfallzahlen seien aber eine Rechtfertigung für die Osttangente, so Eichstaedt.

Das Staatliche Bauamt erwartet sich von dem Straßenbauprojekt eine große Entlastung für die Kommunen entlang der B2. Zum Beispiel am beanspruchten Knoten Mering-Nord, wenn dort auch die Unfallzahlen zuletzt gesunken sind. Verkehrliche Maßnahmen seien dort ausgereizt und eine zukunftsfähige Lösung sei wegen der engen Platzverhältnisse kaum umzusetzen. Kurzfristig könne er dort „leider nichts in Aussicht stellen“, so Eich-staedt. Die Osttangente würde ihm zufolge auch die Verkehrsprobleme in Kissing lösen. Zwar sind auch hier die Unfallzahlen zuletzt zurückgegangen. Doch ob das so bleibt, sei fraglich. (jca)

