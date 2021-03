vor 35 Min.

Baldwin meldet in Friedberg Insolvenz an

Das Unternehmen Baldwin gibt die Produktion im Businesspark am See auf. In Friedberg fallen damit Arbeitsplätze weg.

Von Thomas Goßner

Die Friedberger Firma Baldwin Technology GmbH hat Insolvenz angemeldet. Zwar soll das Unternehmen in Eigenverwaltung saniert werden, doch die Produktion im Businesspark am See wird laut dem Wirtschaftsinformationsdienst "Insolvenzportal" aufgegeben.

Das zur amerikanischen Baldwin-Gruppe gehörende Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten und periphere Systeme für Druckmaschinen. Das Unternehmen vertreibt nicht nur neue Anlagen, sondern übernimmt auch die Wartung und Instandhaltung bestehender Anlagen mit Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien und Engineering-Dienstleistungen. Zu den Kunden gehören führende Druckmaschinenhersteller, Zeitungs-, Bogen- und Rollenoffsetdruckereien in aller Welt.

