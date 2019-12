28.12.2019

Banken spenden an Schullandheimverein

An seine Klassenfahrt erinnert sich jeder Schüler gerne. „Sie sind ein ganz wichtiges schulisches Element, hinter dem ein pädagogisches Konzept steht“, so Claudia Genswürger, die Schulamtsdirektorin und Geschäftsführerin des Schullandheimvereins. Erneut konnte sich der Schullandheimverein über 1500 Euro freuen, die die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, die Stadtsparkasse Augsburg und der Raiffeisenkreisverband haben fließen lassen. „Vor Weihnachten gehen nicht nur die Herzen auf, sondern auch die Geldbeutel“, sagt Rainer Genswürger von der Stadtsparkasse. Heuer waren es 1918 Schüler aus 93 Klassen, denen die Zuschüsse des Schullandheimvereins im Landkreis Aichach-Friedberg in diesem Jahr zugutekamen. Zwischen 6 und 12 Euro erhielt jeder Schüler als Zuschuss, jede Begleitperson 25 bzw. 50 Euro. Die Gesamtsumme in 2019 belief sich auf 18353 Euro. Josef Schreier, der Vorsitzende des Schullandheimvereins, freute sich sehr über die Spenden: „Es kommt alles zu hundert Prozent den Schülern zugute.“ Vertreten sind alle Schularten. Denn um einen Zuschuss kann sich jede Schule bewerben. Einziges Kriterium: Die Fahrt muss einen pädagogischen Nutzen haben und darf keine Vergnügungsfahrt sein. Claudia Genswürger kann stolz sein. Seit 2006 hat der Verein knapp 186000 Euro an Zuschüssen erhalten und für Schullandheimaufenthalte ausgeschüttet. Ursprünglich wollte man ein eigenes Heim errichten. Doch manche Einrichtungen kämpfen mit der Auslastung und deswegen hat man diesen Plan aufgegeben. „Die bestehenden Heime sind froh, wenn wir für eine höhere Auslastung sorgen“, so Schreier. (saro)

