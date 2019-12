18.12.2019

Bastelerfolg für Bedürftige

Wie sehr die Zahl der Tafelkunden angestiegen ist und wie groß der Bedarf an Waren bei der Meringer Tafel ist, hört man immer wieder. Für die drei Gruppen im Meringer Kindergarten St. Margarita unter der Leitung von Melanie Keppel war es deshalb klar, dass man auch in diesem Jahr wieder fleißig zugunsten der von Ingrid Engstle ins Leben gerufenen Tafel basteln will. Bereits im September ging es los und die Erzieherinnen hatten tolle Ideen, wie sie gemeinsam mit den Kindern der Hexen-, Wassermann- und Gespenstergruppe für den Weihnachtsbasar kreativ werden wollten.

Dabei stand auch der Aspekt der Nachhaltigkeit im Vordergrund. So konnten unter anderem Engel aus Holzspateln, Lichthäuser aus Milchkartons, Tannenzapfen-Christbäume und allerlei Getöpfertes angeboten werden. Eltern und Großeltern kauften begeistert, sodass eine große Geldsumme zusammenkam. Die Hälfte davon, gut 570 Euro, wurde für die Tafel eingesetzt mit einem Großeinkauf von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Der gesamte Elternbeirat unter dem Vorsitz von Marietta Keckeis setzte noch eins drauf und spendete seinerseits Spielsachen, Weihnachtssüßigkeiten und Pflegeprodukte für Kleinkinder. Dort, wo ursprünglich die Basteleien der Kinder für den Weihnachtsmarkt angeboten waren, füllten dann die Waren für die Tafel die Regale. Am Ende waren alle überrascht, wie viele Produkte sich im Turnsaal türmten. Stolz schauten auch der sechsjährige Simon, der vierjährige Gregor und die fünfjährige Josephina auf das Warenlager. Sie durften stellvertretend für ihre drei Gruppen zusammen mit der Kindergartenleiterin sowie Erzieherin Christiane Arnold auf das Erinnerungsfoto, bevor mit zwei Autos die vielen Spenden zur Meringer Tafel gefahren wurden. Bereits am nächsten Tag gingen sie über den Tresen an Kunden. (jojo)