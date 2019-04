vor 55 Min.

Bauamt: Gutachten ist erforderlich

Aussegnungshalle in Kissing soll saniert werden

Die Aussegnungshalle auf dem Kissinger Friedhof ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Wie berichtet, hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung ein neues Gutachten zur Ursachenermittlung in Auftrag gegeben. Zuvor hatte die Verwaltung bei Architekten Sanierungsvorschläge eingeholt. Zwei Büros regten an, dass dazu eine Aussage zur Ursache der Bauschäden erforderlich sei.

In der Sitzung kam allerdings aus den Reihen der SPD die Frage auf, ob eine weitere Untersuchung überhaupt nötig sei. Bauamtsleiter Alfred Schatz betont nun erneut: „Das Bodengutachten ist zwingend erforderlich, um die Schadensursache zu ermitteln.“ Durch die Bodenuntersuchung werde die Grundwassersituation – Hangwasser, Schichtenwasser, Sickerfähigkeit usw. – festgestellt. Des Weiteren müssten die älteren Ablagerungen der oberen Süßwassermolasse sowie die wechselnden Schichten und eventuelle künstliche Auffüllungen – aus einer Baugrube oder die Schottertragschichten der Wege – bestimmt werden. „Ansonsten kann gegebenenfalls das Material, das abgefahren werden muss, nicht entsorgt werden“, sagt Schatz.

Zudem hieß es in der Sitzung, dass der Münchner Architekt Herbert Bühler über das Vorhaben der Gemeinde informiert worden sei. Zum Hintergrund: Bühler hat die Aussegnungshalle entworfen und hatte ein vorheriges Gutachten, in dem von Fehlern bei der Erbauung die Rede war, zurückgewiesen. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte er von der Gemeinde keine Benachrichtigung erhalten zu haben. Die Verwaltung hat nun unserer Zeitung einen Brief vom 1. August 2018 vorgelegt, in dem sie den Architekten informiert, dass der Gemeinderat entschieden hatte, die Aussegnungshalle sanieren zu lassen. Dazu seien Vorschläge von Architekten eingeholt worden. (schr-)

Themen Folgen