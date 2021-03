11:56 Uhr

Bauantrag wird eingereicht - dabei ist der Pferdestall schon fertig

Plus Die Meringer Räte fühlen sich von nachträglich eingereichten Bauanträgen für die Erweiterung eines Pferdestalls und eines Unterstands veräppelt. Wie sie darauf reagieren.

Von Heike John

Ein Bauantrag ist dazu da, um ein geplantes Bauvorhaben im Vorfeld genehmigen zu lassen. "Das ist nicht nur in Mering so", erklärte Bürgermeister Florian Mayer. "Und das tun auch die meisten Antragsteller." In Reifersbrunn scheinen die Uhren da etwas anders zu gehen, mutmaßten die Mitglieder des Bauausschusses. Denn das Gremium bekam gleich zwei Bauanträge für Bauvorhaben auf den Tisch, die längst realisiert wurden.

Beim einen handelt es sich um die Errichtung eines Pferdeunterstands im Außenbereich von Reifersbrunn, beim anderen vom gleichen Bauherrn um eine Erweiterung eines schon bestehenden Pferdestalls. Das Gremium inklusive dem Bürgermeister war sich einig, in diesem Fall keine nachträgliche Genehmigung zu erteilen. "Wir lehnen das jetzt ab, um allen anderen Bürgern gerecht zu werden, die sich gesetzeskonform verhalten und den Antrag im Vorfeld stellen, wie es sich gehört", waren sie sich einig. "Ich bin allerdings gespannt, was das Landratsamt zu dieser Ablehnung sagt", ergänzte Mayer.

Abstandsflächenregelung sorgt in Mering wieder für Diskussionen

Wie verbindlich bauliche Vorgaben der Marktgemeinde zu verstehen sind, wurde auch im Rahmen verschiedener Anträge für Wohnhausneubauten diskutiert. "Es geht um das Schmankerl unserer neuen Abstandsflächenregelung", wie sich der Bürgermeister ausdrückte. Einige Bauanträge lagen vor, bei denen die Planung noch vor der Änderung der Abstandsflächensatzung erfolgt war. Die neue Beurteilung der Abstandsflächen und die Anwendung der speziellen Meringer Satzung mit abweichenden Maßen der Abstandsflächentiefe stellen so manches Bauvorhaben in Frage.

Wie schon in der vorhergehenden Sitzung kam die Frage auf, inwieweit man jedes Verfahren nun neu diskutieren müsse. "Ich war damals gleich gegen die Satzung", erinnerte Stefan Kratzer (Grüne). Irmgard Singer-Prochazka ( SPD) fand, eine eigene Satzung habe auch Vorteile. "Jetzt kriegen wir bei Einzelfällen alles auf den Tisch und können uns darüber im Detail unterhalten." Erich Lutz ( CSU) zeigte sich davon nicht so erbaut. "Müssen wir jetzt wirklich bei jedem Bauantrag entscheiden, was wir wollen?", fragte er. Bauamtsleiter Armin Neumair riet dazu, in einer Übergangsphase, in der die Bauwerber noch nach altem Recht in die Planung gegangen waren, individuell zu entscheiden. Die Meringer Satzung müsse aber auf jeden Fall noch einmal überarbeitet werden, fand Bürgermeister Mayer.

Bauausschuss-Mitglieder schauen sich Kanalstraße an

Noch einmal um die geplante Querungshilfe in der Kanalstraße ging es im Rahmen eines Vor-Ort-Termins. Statt des bestehenden Zebrastreifens könne der Kreuzungsbereich Paarangerweg/Schulstraße durch eine Zweiteilung der mehr als neun Meter breiten Straße deutlich entschärft werden. Mit vor Ort waren neben Bürgermeister Florian Mayer und den Mitgliedern des Bauausschusses auch Boris Küppersbusch für die verkehrsrechtliche Seite sowie Marktbaumeister Armin Lichtenstern und Sebastian Seyssler vom Bauamt. Diskutiert wurde vor allem, auf welcher Höhe die Querungshilfe am wenigsten die aus der Schulstraße kommenden LKWs behindert. Dabei wurde noch einmal grundsätzlich diskutiert, ob diese Maßnahme von den aus dem Paarangerweg kommenden Schülern überhaupt angenommen werde.

"Das spielt keine Rolle, aber wir müssen als Gemeinde einen sicheren Schulweg anbieten, auch wenn er dann nicht von allen genutzt wird", erklärte Mayer seinen Standpunkt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Überlegung einer zweiten Querungshilfe an der Bahnunterführung angeführt. Da müsse allerdings erst der Gehweg neu gemacht werden, so die Auffassung von Wolfgang Bachmeir (SPD, parteifrei). Und Georg Resch (CSU) regte an, vor all diesen Maßnahmen die Möglichkeit zu prüfen, das Eckgrundstück zu erwerben. "Die Schulwegsicherheit wird noch einige Male Thema in unseren Sitzungen sein", kündigte der Bürgermeister an.

