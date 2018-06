Baudramen in Friedberg

Wer die Bauernbräustraße betritt, sieht sich umgeben von Absperrgittern und Verbotsschildern. Die Renovierung des Gebäudes mit dem Handarbeitsladen ist da noch die erfreulichste Maßnahme. Aber sowohl in der Tiefgarage als auch am Weinnest stehen Maßnahmen an, die sehr teuer werden. Die Situation ist dramatisch.

Im Weinnest herrscht inzwischen sogar Betretungsverbot wegen Einsturzgefahr, nachdem das Nachbarhaus abgerissen worden ist. Und sollten die Reparaturarbeiten an der Sprinkleranlage der Garage nicht zum Erfolg führen, könnte sie ebenfalls völlig gesperrt werden.

In Friedberg gammeln viele Gebäude vor sich hin

Solche Fälle könnten in Friedberg in den kommenden Jahren des öfteren drohen. Denn Nichtstun rächt sich – und überall gammeln Gebäude vor sich hin. Dass jetzt einige Eigentümer renovieren oder neu bauen, hängt vor allem mit dem hohen Wohndruck in der Region zusammen. Andere Anreize, wie sie einst mit der groß angelegten Altstadtsanierung geschaffen wurden, gibt es nicht. Das ist schade, weil es den Reiz Friedbergs mindert. Einen Impuls hätte die Sanierung der Bahnhofstraße geben können. Doch die lässt nun ebenfalls noch Jahre auf sich warten.

