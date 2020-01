15:17 Uhr

Bauern im Wittelsbacher Land wollen mehr Wertschätzung

Redner beim Neujahrsempfang des BBV betonen, dass die Verantwortung für die Natur nicht allein bei ihrem Berufsstand liegt.

Von Brigitte Glas

Als Zeichen der Wertschätzung wollen der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Reinhard Herb, und Kreisbäuerin Sabine Asum den Neujahrsempfang wissen, zu dem sie alle zwei Jahre die Ortsbäuerinnen und -obmänner aus dem Landkreis einladen. Und es zeuge ebenfalls von Wertschätzung, dass so viele Landwirte der Einladung auch gefolgt seien, sagte Herb in seiner Begrüßung. Der Saal des Dasinger Bauernmarktes war voll besetzt.

Das Thema „Wertschätzung“ zog sich durch den ganzen Abend. Der Verbraucher lasse diese oft vermissen, beklagten Herb und Asum. Ein weiteres Thema war das Jubiläum des Bauernverbandes, der vor genau 75 Jahren gegründet worden war.

Vor 57 Jahren gab es andere Probleme

In der Nachkriegszeit herrschte Hunger und die Deutschen hatten nur ein Problem, nämlich irgendwie satt zu werden. Heutzutage mache die Landwirtschaft 80 Millionen Menschen mehr als satt, und es gebe Probleme und Forderungen, von denen vor Jahrzehnten niemand etwas geahnt habe.

„Natürlich wollen wir die Bienen retten“, sagte Asum, übte aber einmal mehr deutliche Kritik am Volksbegehren im vergangenen Jahr. Es sei als Dialog geplant gewesen, dann aber aus dem Ruder gelaufen. Es sei unfair, die Schuldigen nur in der Landwirtschaft zu suchen: „Verursacht haben das Artensterben alle!“ Sie kritisierte die Einstellung, ich gehe mal schnell unterschreiben, es wird sich dann schon irgendwer darum kümmern. Es sei auch leicht, 30 Prozent Bio-Landwirtschaft zu fordern, aber: „Der Verbraucher muss die Ware dann auch kaufen.“

Bioprodukte kann sich nicht jeder leisten

Herb fügte an: „Für alle, die sich Bio-Produkte nicht leisten können, müssen wir auch konventionell produzieren.“ Er plädierte für ein faires Nebeneinander von bio und konventionell. Sachliche, nicht ideologische Dialoge brauche man. Der größte Wunsch von Herb und Asum für das gerade begonnene Jahr war klar: „Dass die Arbeit aller Landwirte wertge-schätzt wird.“

Ehrengäste auf dem Empfang waren die Bezirksbäuerin Christane Ade und BBV-Bezirkspräsident Alfred Enderle. Beide trugen einen Abriss der 75-jährigen Geschichte des Verbandes vor. Es habe sich viel geändert in der langen Zeit, aber die zur Gründung veröffentlichte Proklamation sei bis heute in weiten Teilen aktuell, unter anderem die Forderung, den ländlichen Raum auch in Zukunft attraktiv und lebenswert zu erhalten.

Wittelsbacher Landfrauenchor singt zur Umrahmung

Der stellvertretende Kreisobmann Martin Schmid und die stellvertretende Kreisbäuerin Stefanie Kopold-Keis verabschiedeten die Gäste mit der Aufforderung, mit Interesse die Herausforderungen anzunehmen, Freundschaften zu pflegen und Netzwerke aufzubauen. Die musikalische Gestaltung übernahm der Wittelsbacher Landfrauenchor unter der Leitung von Rupert Reitberger.