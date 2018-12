20.12.2018

Bauherren müssen größere Parkplätze einplanen

Kissing überarbeitet seine Stellplatzsatzung. Zudem regnet es in die renovierte Paartalhalle hinein

Die Gemeinde Kissing hat ihre Stellplatzsatzung überarbeitet. Sie regelt, wie viele Parkplätze Bauherren bei Vorhaben einplanen müssen. Aufgrund der zahlreichen Neubauten in der Gemeinde werden immer mehr Parkplätze benötigt. Wenn keine auf privatem Grund zur Verfügung stehen, stellen die Bewohner ihre Autos am Straßenrand ab. Andere Fahrer sind gezwungen, im Slalom um die Wagen herumzukurven. Dem wollte der Gemeinderat entgegenwirken. „Die bisherige Satzung hat sich bewährt“, sagte Bürgermeister Manfred Wolf in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Vor allem die Regelung, dass von den notwendigen Stellplätzen mindestens 50 Prozent oberirdisch zu entrichten sind, wirke einer übermäßigen Bebauung und zu großer Baudichte entgegen.

„Diese Regelung soll auch weiterhin so erhalten bleiben, weil dann gewährleistet wird, dass ein großes Maß an Stellplätzen von den Nutzern leicht angenommen werden kann und unsere teils engen Ortstraßen vom ruhenden Verkehr nicht erdrückt werden.“

Um der tatsächlichen Größe der Fahrzeuge zu entsprechen, wird mit der Satzungsänderung aber nun für einen Stellplatz eine Mindestgröße von 2,50 Meter auf fünf Meter vorgegeben. Bei Garagen, die an öffentlichen Raum, zum Beispiel einen Bürgersteig, grenzen, können auch 5,50 Meter festgelegt werden. Der Gemeinderat verabschiedete mit Mehrheit die neue Satzung. Nicht zum Tragen kam der Vorschlag der Verwaltung, die Bauherren zu verpflichten, ab sechs Stellplätzen einen Anschluss für Elektroautos und Fahrräder verlegen zu lassen. Dagegen hatte sich bereits der Bauausschuss ausgesprochen.

Ludwig Asam von den Grünen fragte in der Sitzung: „Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in die Paartalhalle hineingeregnet hat.“ Wie mehrfach berichtet, ist das Dach über dem Sportbereich bereits aufwenig saniert worden.

Bürgermeister Wolf bestätigte den Vorfall. Er sagte aber: „Das Wasser ist nicht vom Dach, sondern von der Seite eingedrungen.“ Dabei handelt es sich um Anschlüsse an das neue Dach. Die zuständige Firma habe aber bereits nachgebessert. „Es sollte jetzt dicht sein“, sagte Wolf. (schr-)

Themen Folgen