vor 34 Min.

Baum überfahren und Verkehrsschild beschädigt

Rund 2000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer in Friedberg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes angerichtet.

In der Nacht auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in Friedberg, Marquardtstraße einen Baum überfahren sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, entfernte sich Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Wer Beobachtungen hierzu gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0821323/1710 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

