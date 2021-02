vor 18 Min.

Bauprojekte beschäftigen Merchinger Gemeinderat

Plus Auch in Merching wird innerörtlich immer häufiger nachverdichtet. Warum der Gemeinderat einem Vorhaben zustimmt - ein anderes jedoch ablehnt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Mit einigen Bauvorhaben befasste sich der Merchinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Große Beachtung fand dabei eine Bauvoranfrage für eines der ortsprägenden Grundstücke im Ort. Es handelte sich dabei um ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen an der Ecke Mandichostraße/Hauptstraße.

Hier sollen das bestehende Wohngebäude mit ehemaligen Stallungen abgerissen werden und dafür in der Ecke Hauptstraße/Mandichostraße ein Doppelhaus, im Bereich der Mandichostraße ein Dreispänner sowie im rückwärtigen Grundstücksgebiet eine Stadtvilla mit privater Zufahrt von der Mandichostraße aus entstehen.

Bürgermeister Helmut Luichtl zeigte sich über die Nutzung der Bauflächen im Altort positiv eingestellt: Dies trage dazu bei, durch innerörtliche Verdichtung Wohnraum zu schaffen. Auch im Rat zeigte sich etwa Monika Scheibenbogen insgesamt positiv über die Bauvoranfrage überrascht, da sie sich gut in die Umgebung eingliedere. Wolfgang Schlagenhauf merkte an, dass man bei dieser Gelegenheit in einem Gespräch mit den Eignern versuchen solle, den sehr engen Gehweg an der Mandichostraße zu verbreitern.

Dieses Gespräch soll auch so umgesetzt werden. Christian Eckmann warnte davor, dass die Garagenstellplätze an dieser ohnehin schon sehr engen Straße nicht ausreichen könnten. Am Ende erteilte der Gemeinderat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Merchings Haushalt ist genehmigt

Einstimmig abgelehnt hingegen wurde eine Tektur zu einem schon genehmigten Bauantrag am Ortsende der Landsberger Straße: Hier wollten die Bauherren nun drei statt wie ursprünglich geplant zwei Wohneinheiten schaffen. Bei der neuen Planung müsste durch Abtragen eine Hanges massiv in das Geländerelief eingegriffen werden, um die erforderlichen Stellplätze herzustellen.

Ausschlaggebend für den negativen Bescheid waren für die Räte eine ganze Reihe an Überschreitungen oder Mängel der Bauvorgaben: die massive Bebauung mit einer Grundflächenzahl von nahezu 0,8, die Höhenentwicklung des Gebäudes, der grenzständige Duplexparker sowie fehlende Stellplatznachweise. Man sei grundsätzlich wohlwollend, eine sinnvolle Bebauung zu befürworten, aber hier sei mit dem Versuch, alles noch weiter zu verdichten, deutlich eine Grenze überschritten worden, fasste Gemeinderat Bernd Waitzmann zusammen.

Der Haushalt 2021 in Merching ist nun auch vom Landratsamt ohne Auflagen genehmigt. Diese Mitteilung gab Bürgermeister Helmut Luichtl bekannt.

Zusatzkosten für Feuerwehrhaus Steinach bewilligt

Zusätzliche Leistungen in Höhe von rund 2000 Euro wurden für den Neubau des Feuerwehrhauses in Steinach im Bereich der Trockenbauarbeiten notwendig. Diese bewilligte der Gemeinderat.

