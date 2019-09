Baustart für den Gewerbepark Mering West

Plus Im neuen Gewerbegebiet können die Firmen los legen. Zwölf Millionen Euro hat die Kommune in das Vorhaben investiert. Einige der 21 Parzellen sind noch frei.

Platz für mittelständische Betriebe, Handwerk und Produktion – das soll der neue Gewerbepark Mering West bieten. Ein Teil der 21 zur Verfügung stehenden Parzellen ist bereits vergeben, einige sind jedoch noch frei. Mit einem kleinen Festakt fand an dem rund neun Hektar großen Areal nun der offizielle Baustart statt.

Zu dem Anlass hatten sich einige Neugierige an der großen Bautafel versammelt. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler begrüßte unter ihnen speziell die ehemaligen Grundstückseigentümer, einige der künftig hier ansässigen Betriebe und die Firmen, die den Gewerbepark geplant haben bzw. jetzt die Erschließungsarbeiten ausführen werden.

Er erläuterte den Hintergrund für das Projekt: „Uns werden aus München und Berlin immer mehr Aufgaben übertragen. Vor allem im Bereich der Kinderbetreuung sind die Kosten enorm gestiegen“, erklärte er. Deswegen müsse Mering sich bemühen, an Geld zu kommen. Der Gewerbepark soll mehr Gewerbesteuer in die Kasse bringen. Dieses Argument habe auch die Grundeigentümer überzeugt, sagte Kandler, der sich dafür noch einmal ausdrücklich bedankte.

Meringer Gewerbepark ist auf mittelständische Betriebe ausgerichtet

Der Bürgermeister äußerte sich auch zu der ursprünglich geplanten Ansiedelung der Firma Kuka, die sich, wie berichtet, dann doch zerschlagen hatte. „Die einzige Lehre aus diesem Abenteuer: das Wort eines Managers kannst du einsalzen. Das gilt nichts“, sagte Kandler. Darum seien ihm mittelständische Betriebe und Handwerker lieber. Und genau auf diese ist der Gewerbepark nun auch ausgerichtet.

Tatsächlich hat sich die Frage, wer sich im Gewerbepark Mering West ansiedeln soll, zu einem regelrechten Politikum entwickelt. Eine Forderung aus dem Gemeinderat lautete beispielsweise, dass ortsansässige Firmen bevorzugt werden sollen. Wie Kandler erläuterte, hat dies wiederum den Nachteil, dass damit keine zusätzlichen Steuereinnahmen gewonnen werden. Zuständig für diese schwierigen Entscheidungen ist ein eigener Projektausschuss. „Und da hat man sich auf eine gute Mischung verständigt – mit örtlichen Firmen, die erweitern wollen aber auch neue Firmen von auswärts“, berichtete Kandler. Einige Flächen seien auch noch unvergeben und bieten Gestaltungsfreiraum für die Zukunft. „Im Sommer nächsten Jahres soll alles fertig sein, damit wir alle sehen können, dass der Marktgemeinderat auch einmal etwas richtig gemacht hat“, sagte er.

Gewerbepark hat Mering insgesamt 12 Millionen Euro gekostet

Interessante Einblicke gab Robert Rüger, der zum einen als Erschließungsträger tätig ist, aber auch im Projektausschuss an der Vergabe der Grundstücke beteiligt ist: „Wir haben bislang 52 Firmen sondiert. Denn es passt nicht jedes Gewerbe hierher.“ Voraussetzung für ein solches Projekt sei erst einmal der Mut, so etwas zu beginnen, die Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf und dass das Ganze auch wirtschaftlich machbar sei, führte Rüger an. Bei rund 12 Millionen Euro, die Mering insgesamt in den Gewerbepark gesteckt habe, bewege man sich da schon knapp an der Grenze, sagte er. Über die Kosten hatte auch Bürgermeister Kandler schon gesprochen. So waren die archäologischen Grabungen deutlich umfangreicher als bei früheren Projekten in Mering. Sechs Hektar Fläche seien umgegraben worden – mit Mehrkosten von rund 400000 Euro als einzigem Ergebnis. Teuer zu Buche schlugen auch die 3,5 Hektar Ausgleichsflächen für Natur- und Artenschutz, die Mering herstellen musste.

Doch das alles ist nun geschafft. „Und ich wünsche Ihnen, dass hier ein blühendes Gewerbegebiet entsteht“, sagte Rüger. Dem Markt Mering gab er den Rat, die Parzellen nicht alle gleich zu verkaufen. „Sie haben jetzt keinen Druck und Zwang, reservieren Sie etwas“. Denn es gebe viele Firmen auch in Augsburg und München, für die der gut angebundene Standort bei Mering interessant sei.

Mit einem kritischen Blick musterte ein Anwohner aus dem Ortsteil St. Afra die breite Baustellenzufahrt. „Na, ich hoffe, dass hier nicht die Pendler alles zuparken“, merkte er an. Bisweilen sei selbst in den Wohnstraßen kaum ein Durchkommen wegen all der abgestellten Fahrzeuge. Kandler erklärte, er sei sich des Problems bewusst. Der künftige Gewerbepark werde sicherlich ein Schwerpunkt für die Verkehrsüberwachung werden. Er hoffe jedoch, dass der neue, dichtere Bus-Takt zwischen Königsbrunn und Mering zur Entspannung beitragen werde.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Jetzt fällt der Startschuss für den Gewerbepark in Mering und den Kommentar: Firmen für den Meringer Gewerbepark gut auswählen