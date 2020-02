21:10 Uhr

Baustelle auf A8: Fahrspur zwischen Dasing und Friedberg gesperrt

Durch eine Nachtbaustelle auf der Autobahn A8 kann es zwischen Dasing und Friedberg zu Behinderungen kommen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird durch eine Baustelle ein Fahrstreifen auf der Autobahn A8 gesperrt. Betroffen ist der linke Fahrstreifen im Abschnitt zwischen Dasing und Friedberg in Fahrtrichtung Stuttgart.

Baustelle auf A8: linke Spur zwischen Dasing und Friedberg gesperrt

Nach Auskunft der Polizei starteten die Arbeiten gegen 20 Uhr am Dienstag und werden sich bis etwa 5 Uhr morgens am Mittwoch hinziehen. Grund für die Baustelle sind Arbeiten am Kanal. (cgal)

Themen folgen