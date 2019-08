vor 38 Min.

Baustelle auf der B2 bei Mering erfordert Geduld

Seit Mittwoch ist Straße abschnittsweise gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken stellen geänderte Vorfahrtsregelungen die Autofahrer vor Herausforderungen.

Von Peter Stöbich

„Nach drei Jahrzehnten war eine Sanierung überfällig“, begründet Alfred Schmid, stellvertretender Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Augsburg, die aktuellen Arbeiten auf der Bundesstraße B2 in Mering. Um den knapp kalkulierten Zeitplan einzuhalten, soll auch kommendes Wochenende gearbeitet werden.

Wenn Anfang nächster Woche die Straßenmarkierungen wieder aufgebracht und die Leitpfosten aufgestellt sind, wird die Sperrung aufgehoben; das ist voraussichtlich am Montagabend der Fall.

Sperrung der B2 ist lästig aber notwendig

Zu den Autofahrern, die seit Mitte dieser Woche Umleitungen in Kauf nehmen müssen, gehört auch Fabian Hörmann. Er ist für ein Dentallabor als Kurierfahrer tätig und täglich mehrmals Richtung Friedberg und Augsburg unterwegs. „Die Sperrung ist zwar lästig“, sagt er, „aber wenn jahrelang jeden Tag rund 17000 Fahrzeuge die B2 benutzen, dann ist der Belag halt irgendwann am Ende – darum sollten alle Autofahrer Geduld und Verständnis haben.“

Große Asphaltfräsen haben am Mittwoch eine zwölf Zentimeter starke Deckschicht abgetragen; die neue soll heute eingebaut werden. „Das Ganze schaut ziemlich anstrengend für die Arbeiter aus“, stellt eine Passantin fest. Denn es riecht nicht nur sehr unangemehm, wenn die Männer mit ihren Schaufeln den Asphalt verteilen; permanent piepsen die Maschinen und der Boden bebt, wenn die Walzen vorbeifahren.

Baustelle auf der B2: So lässt sich die Sperrung umfahren

Ein schwarzer BMW hält direkt vor der Absperrung. Sein Fahrer, offensichtlich kein Einheimischer, zögert und wendet dann. Einfacher haben es alle, die sich in Mering auskennen. Wer zum Beispiel von der Augsburger Straße, in der es momentan wesentlich ruhiger als sonst ist, ins Gewerbegebiet St. Afra will, kann über den Färberberg zur Boutevillestraße fahren, dann rechts über die Schlossbrücke in die Friedenaustraße und rechts in die Holzgartenstraße. Dort heißt es besonders aufpassen, denn für die Dauer der Arbeiten haben Autos in der Holzgartenstraße Vorfahrt.

„Das ist mit der Polizei so abgesprochen“, sagt Schmid, „ebenso die Deaktivierung der Ampelanlagen und die Umleitungsstrecken.“ Für den überörtlichen Verkehr ist in beiden Fahrtrichtungen eine Umfahrung über Friedberg-Ottmaring, Bachern, Ried und Mittelstetten ausgeschildert.

„Dort haben wir jetzt natürlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, aber bisher keine größeren Probleme“, sagt Manuela Allen, Polizeioberkommissarin aus Friedberg, auf Anfrage unserer Zeitung. Es gebe keine erhöhten Unfallzahlen und auch chaotische Zustände könne sie nicht bestätigen.

Erboste Autofahrer schildern Verkehrschaos auf der Umleitung

Die schildern nämlich erboste Autofahrer im Internet und in den sozialen Netzwerken wie etwa der Facebookseite unserer Zeitung. Demnach sorgen vor allem die geänderten Vorfahrtsregelungen auf der Umleitungsstrecke durch St. Afra für Verwirrung. „Viele fahren nach Gewohnheit und übersehen die Schilder“ beschreibt ein Autofahrer. „Mich hätten’s fast von der Vespa geholt“, schildert ein anderer Betroffener. „Keiner hält sich an die geänderte Vorfahrtsregelung in St. Afra. Nur eine Frage der Zeit bis es zum Unfall kommt“, fürchtete eine Beobachterin.

„Aufpassen sollte man freilich, sobald sich die gewohnten Verhältnisse ändern“, rät Polizeioberkommissarin Allen. Das gelte auch für die Afrastraße, durch die viele Fahrer von ihren Navigationsgeräten geleitet werden. „Wir haben die Sanierung bewusst in die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien gelegt“, sagt Schmid, der für die unvermeidlichen Behinderungen um Geduld und Verständnis bittet.

Bei einspuriger Sperrung würde Baustelle viel länger dauern

Das Bauamt habe bei den wochenlangen Vorbereitungen auch über eine einspurige Sperrung nachgedacht, die aber eine wesentlich längere Bauzeit bedingt hätte. Die Siedlung St. Afra und das Gewerbegebiet sind von Kissing aus über die B2 erreichbar, die Kreuzung mit der Augsburger Straße bleibt aber noch bis Montagnachmittag gesperrt. Im Süden ist die Verbindung zur Staatsstraße 2380 nach Königsbrunn frei.

Es ist also weiterhin möglich, die Stadt von Merching aus anzusteuern beziehungsweise von Königsbrunn aus die B2 in Richtung Fürstenfeldbruck zu erreichen. Für die Zufahrt zum Gewerbegebiet St. Afra von der Staatsstraße 2380 aus erfolgt die Umleitung über die Friedenaustraße am Bahnhof Mering-St. Afra.

Die Erneuerung der Straßendecke auf der B2 wird laut Schmid rund 400000 Euro kosten. Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland als Baulastträgerin der Bundesstraßen übernommen.

