15:16 Uhr

Bauunternehmen versperrt Bushaltestelle in Kissing

Plus Der Streit in der Kissinger Kornstraße spitzt sich zu. Eine Königsbrunner Firma will auf dem ehemaligen Sparkassenparkplatz ein Haus errichten. Wie es nun weitergeht.

Von Philipp Schröders

Schon seit Jahrzehnten gibt es an der Kornstraße in Kissing eine Bushaltestelle. Das Ungewöhnliche: Der Grund gehört nicht der Gemeinde. Das störte lange Zeit niemanden, bis die Sparkasse 2016 das Areal an einen Investor verkaufte. Seitdem wird um die Bushaltestelle gerungen. Anfang der Woche spitze sich die Lage zu. Das Unternehmen Leimer und Beutelrock aus Königsbrunn sperrte die Einbuchtung mit einem Zaun.

Der Hintergrund: Die Baufirma will auf dem ehemaligen Sparkassenparkplatz ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus errichten. Das Wartehäuschen und die Bucht zum Einfahren liegen auf dem Grundstück. In den von dem Unternehmen in der Vergangenheit eingereichten Plänen wird die Bushaltestelle aber nicht berücksichtigt. Auch das benachbarte ehemalige Sparkassengebäude gehört der Königsbrunner Firma. Sie vermietet es inzwischen – unter anderem an ein Schreibwarengeschäft und eine Fahrschule. Schon vor mehr als zwei Jahren verhängte die Gemeinde auf dem gesamten Areal eine Veränderungssperre und entschied, einen Bebauungsplan aufzustellen. So soll ein fester Platz für die Bushaltestelle abgesteckt werden. Zudem soll das geplante Mehrfamilienhaus eine Höhe von zehn Metern nicht überschreiten und nur zwei Vollgeschosse haben. Bauausschuss in Kissing bringt Bebauungsplan voran Im vergangenen Bauausschuss wurde der Bebauungsplan festgezurrt. Die Mitglieder des Gremiums ließen die letzten Hinweise der Behörden und des Investors aus der erneuten öffentlichen Auslegung beantworten. Laut Bauamtsleiter Alfred Schatz kann nun im nächsten Gemeinderat im Juni der Satzungsbeschluss erfolgen. Danach könnte die Firma Leimer und Beutelrock loslegen, aber nur nach den Vorgaben des Bebauungsplanes. Ein Anwalt des Unternehmens hatte im Vorfeld der Sitzung bereits der Gemeinde mitgeteilt, dass sein Mandant die Bushaltestelle sperren lassen will. Es bestehe keine Verpflichtung, den Betrieb auf dem Privatgrundstück zu dulden. Bauamtsleiter Schatz sagte, dass das aus Sicht der Gemeinde nicht rechtens sei. „Wo öffentlicher Verkehr stattfindet, gilt die Straßenverkehrsordnung, die sieht vor, dass der öffentliche Verkehr nicht durch Hindernisse beeinträchtigt werden darf.“ Die Gemeinde habe per Mail den Unternehmer Gerhard Beutelrock und seinen Anwalt darauf hingewiesen. Als dann am vergangenen Montag ein Bauzaun die Haltebucht versperrte, habe Schatz sich telefonisch erneut an Beutelrock gewandt. Letztlich entfernten Bauhofmitarbeiter den Zaun und deponierten ihn auf dem Grundstück des Bauunternehmens. Auf Anfrage erklärte Schatz, dass die Gemeinde ein Stück von 42 Quadratmetern auf dem ehemaligen Sparkassenparkplatz benötige. Alle Verhandlungen in der Vergangenheit seien aber gescheitert. Der Grundstückseigentümer wolle nur zu einem sehr hohen Preis verkaufen. Außerdem fordere er mittlerweile von der Gemeinde Schadensersatz. Aufgrund der Veränderungssperre darf die Firma nicht auf dem Gelände arbeiten, zudem schränkt der Bebauungsplan der Gemeinde die Höhe des geplanten Mehrfamilienhauses ein. Das bedeutet Einbußen. Die Bushaltestelle an der Kornstraße wird gebraucht Schatz verdeutlichte in der Sitzung, dass die Bushaltestelle gebraucht werde. Die Mutter einer Blinden habe sich an die Gemeinde gewandt. Laut Schatz nutzt ihre Tochter die Bushaltestelle, um zur Arbeit nach Augsburg zu gelangen. Das sei durch ein spezielles Training möglich und werde durch eine gesperrte Haltebucht verhindert. „Wenn dort wieder etwas aufgestellt wird, werden wir das sofort wieder wegräumen“, sagte Schatz. Wie geht es weiter mit der Bushaltestelle an der Kornstraße? Die Gemeinde Kissing treibt ihren Bebauungsplan voran. Bild: Philipp Schröders Gegenüber unserer Zeitung äußert sich auch der Unternehmer Beutelrock: „Wir werden zeitnah rechtlich überprüfen lassen, ob uns von der Gemeinde Kissing aufgrund der Baureduzierung ein Schadensersatz zusteht.“ Im Hinblick auf die Bushaltestelle betont er, dass sie auf privaten Grund steht. „Wir werden eine Feststellungsklage anstreben, ob die Bushaltestelle so bleiben muss.“ Zudem fordert er von der Gemeinde, dass sie den Zaun zur Absperrung wieder aufstellt. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Bushaltestelle in Kissing: Der Zaun ist keine Lösung

