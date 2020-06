05:00 Uhr

Bayerische Landesausstellung: So lief der erste Tag in Friedberg

Am Mittwoch öffnete die Bayerische Landesausstellung ihre Tore für die Besucher. Davon kamen am Vormittag auch wegen des Wetters keine Massen. Dennoch war die Resonanz positiv.

Von Michael Postl

Eigentlich ist Dr. Peter Wolf promovierter Historiker. Für die diesjährige Landesausstellung in Friedberg hat der Referatsleiter Ausstellungen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst jedoch auch der Psychologie bedient.

Zum Beispiel um die Exponate zu platzieren: „Die Setzkästen sind nicht auf Augenhöhe des Besuchers, sie stehen knapp über dem Boden. Das lässt den Raum weniger überladen wirken“, sagt Wolf.

Bayerische Landesausstellung in Friedberg: Das Licht fällt auf

Auch die Beleuchtung ist neuartig. „Wir haben keine einzelnen, grellen Lampen mehr und beleuchten die Devotionalien eher indirekt“, erklärt Wolf. Das weiche Licht wirke dabei einladender. „Das ist mir auch direkt aufgefallen“, sagt ein Lehrer aus Kempten und fügt hinzu: „Ich fand es schön!“ Seine Kollegin pflichtet ihm bei: „Wir waren schon bei mehreren Landesausstellungen, diese war auf jeden Fall sehr schön!“

Ob sie denn ihre ins Wittelsbacher Schloss mitnehmen würden? „Das wäre sicherlich eine Idee. Gerade für Kinder gibt es hier zahlreiche Vorteile“, sagen die Kemptener. „Zum Beispiel, dass manche Exponate in einfacher Sprache erklärt werden“. Dies unterstützt auch Dr. Wolf, der die Ausstellung mit konzipiert hat: „Mit den verständlich formulierten Texten holen wir insbesondere Kinder ab“, erklärt der Historiker.

Bayerische Landesausstellung in Friedberg: Auch Kinder kommen auf ihre Kosten

Geschafft hat er das offenbar bei Richard und Helena. Das Augsburger Geschwisterpaar zeigt sich besonders von einer alten Holztruhe beeindruckt. Das Stück stammt aus dem Mittelalter und ist noch gut erhalten. „Sehr schön fand ich auch die Bilder und die Bausteine“, sagt die siebenjährige Helena, die neben der Landesausstellung auch das Museum im Wittelsbacher Schloss besucht hat.

Dort können Kinder mit Bausteinen die Friedberger Innenstadt anhand eines Modells nachbauen. Auch ihr neunjähriger Bruder zieht ein positives Fazit. Und er muss es wissen: Die beiden Kinder sind Museumsgänger und profitieren gerade in der Coronazeit von interaktiven Museen.

Weitere Reaktionen von Besuchern der Landesausstellung im Wittelsbacher Schloss folgen!





