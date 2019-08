00:32 Uhr

Bayerische Spice Girls in Egling

Blechbixn stehen in Widmanns Wirtshaus auf der Bühne

Bayerisch frech, bodenständig und weltoffen: So krempelt das eingeschworene Mädelsquartett Blechbixn aus Niederbayern seit einiger Zeit die noch immer männlich dominierte Blasmusikszene um. Am Samstag, 7. September, wollen sie in Egling in Widmanns Wirtshaus (Hauptstraße 63) das unter Beweis stellen.

Egal ob Disco oder Bierzelt, Heimatabend oder Festivalbühne – die Blechbixn überzeugen mit druckvollem Brass-Sound, ungekünstelt charmantem Gesang und ihrem sympathischen Humor. Sie bezeichnen sich selbst als Bayerns ultimative Antwort auf die Spice Girls.

„Aus.Äpfe.Amen.“ – so heißt das neue Album der Mädels, mit dem sie derzeit auf Tour durch den ganzen Freistaat sind.

Bei gutem Wetter findet der Abend in Widmanns Wirtshaus im Biergarten statt. Bei unsicherem Wetter im Saal. Beginn ist um 20 Uhr.

Geöffnet ist bereits ab 18 Uhr. Karten und weitere Informationen unter der Telefonnummer 08206/6148.

Themen Folgen