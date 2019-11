vor 56 Min.

Bayermünchinger gratulieren Siegfried Christian zum 80.

Siegfried „Siegi“ Christian ist schon lange in Merching aktiv.

Von Martina Schneemayer

Kürzlich konnte Siegfried „Siegi“ Christian, Ehrenmitglied und zweiter Vorsitzender des Heimat- und Trachtenvereins Bayermünching Merching, seinen 80. Geburtstag in der Trachtenstube feiern. Der erste Vorsitzende Max Rohrmair überbrachte die Glückwünsche des Vereins und bedankte sich bei seinem Stellvertreter für sein langjähriges Engagement für den Trachtenverein.

„Siegi“ heiratete 1964 in die Trachtenfamilie Wenzl in Merching ein und wurde bereits 1965 in die Vorstandschaft der „Bayermünchinger“ gewählt. Hier hatte er diverse Posten vom zweiten Kassenwart, ersten Schriftführer bis zum Vorplattler inne und seit 1999 ist er der zweite Vorstand. Im Jahr 2006 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Für die Bayermünchinger war er nicht nur als Musikant, sondern unter anderem als Laienspieler bei Heimatabenden, als Vereinsmusiker bei Plattlproben oder auch als Ersatz für den Fahnenträger tätig.

Seine Herzenssache ist allerdings die Volksmusik. Er sang etwa beim Paartaler Dreigsang mit und gründete selbst einige Musik- und Gesangsgruppen: Die Stubenmusi Wenzl, den Paartaler Zwoag’sang mit seiner Ehefrau Christa und den Christian Dreig’sang mit seinen Töchtern Doris und Ursula. Seine Musik brachte ihn mit einer dreiwöchigen Tournee nach Japan. Hierbei entstand auch eine Freundschaft zur Volkstanzgruppe „Maebashi“, die den Verein vor ein paar Jahren besuchte. Für seine besonderen Bemühungen in der Volksmusik wurde „Siegi“ im Kloster Irrsee mit der „schwäbischen Nachtigall“ ausgezeichnet. Zahlreiche Festlichkeiten, Heimatabende und Veranstaltungen wie der Sommerserenade gestaltete er mit seinen Auftritten. Er organisierte viele Musikantenstammtische sowie größere Sänger- und Musikantentreffen. Nach so vielen Jahren Ehrenamt sei „Siegi“ gegönnt, dass er nun kürzertritt und sich im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl stellen wird. (mbw)

