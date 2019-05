14:49 Uhr

Bayermünchinger pflegen das Brauchtum in Merching

Beim Heimatabend in Merching bieten die Trachtler wieder viel. Der Einakter „Gscheit gegen Gscheert“ sorgt für viele Lacher

Von Martina Schneemayer

Die Jugend und die Aktiven des Heimat- und Trachtenverein „Bayermünching“ Merching marschierten am Samstag hinter ihren beiden Fahnen zu Beginn ihres bayerischen Heimatabends in Merching auf die Bühne.

Der Vorsitzende Max Rohrmair eröffnete den Abend vor einem großen Publikum und konnte später wieder zahlreiche Ehrungen vornehmen. Als Moderator konnte, der durchs Fernsehen bekannte Hochzeitslader und Gstanzlsänger, „Loch Sepp“ aus Hohenwart gewonnen werden. Dabei gab er einige Witze und Gstanzl zum Besten. Die acht jüngsten Trachtler auf der Bühne waren zwischen drei und sechs Jahre alt. Sie führten den Auftanz, den „Müller“ und den „Dätscher“ auf, bei dem geschimpft, geklatscht und getanzt wurde. Die größere Jugend zeigte den Plattler „Holsteiner Dreier“, den „Reit im Winkl“ und unterstützte die Aktiven beim „Wendlstoana“, dem Burschenplattler „Ambosspolka“ und beim Höhepunkt des Abends dem „Sterntanz“.

Die Aktiven der „Bayermünchinger“ Trachtler präsentierten des Weiteren ihre Sprungkraft bei den Plattlern „Häuslratz“ und dem „Gamserlsprung“. Das Programm gestaltete der erste Vorplattler Michael Rohrmair und gemeinsam mit den Jugendleitern Diana Pfaffl und Patrick Gaigl wurde es einstudiert. Zur Einstimmung und begleitend zu den Tänzen und Plattlern spielten „die Lumpenbacher“ aus Königsbrunn.

Stimmung machen auch die Merchinger Musiker

Volksmusik kam auch aus den eigenen Reihen. So spielte das junge Duo Katharina Gaigl und Lana Rohrmair mit Hackbrett und Harfe eine Marzurka und ein Volkstanz Medley. Stimmung machten die Jungs der „Beidl Buam“, bestehend aus Michael Rohrmair, Florian Zeneli und Florian Glaser und Patrick Gaigl, mit dem „Passeirer Landler“, dem „Katrin Boarischen“ sowie der „Annenpolka“. Hier begleitete Benedikt Pfaffl die Buam mit Löffeln. Auch die „Hartwalder Stubenmusi“ mit Michael Rohrmair, Martina Fritsche, Christian und Sonja Weber war wieder vertreten. Sie hatten das „Turmschreiber Stückl“ und den „Uraltboarischen“ im Repertoire.

Das Theaterstück kommt beim Publikum an

Auch die Mundart und die Lachmuskeln kamen nicht zu kurz. Zum Abschluss des Abends stand noch der Einakter „Gscheit gegen Gscheert“ von Franz Schaurer auf dem Programm. Der junge Dorfschullehrer (gespielt von Stefan Sanktjohanser) ließ sich auf einen Deal mit dem Großbauern Moar (Matthias Rohrmair) ein, um einen Sportplatz für seine Schüler zu bekommen. Dieser besagte, dass die Schüler erst die Wiese von Steinen befreien sollten, dann könnte die Schule diese haben. Dann aber wollte geldgierigen Großbauer erreichen, dass die Schüler vorher auf all seinen Äckern die Steine aufklauben, was allein schon wegen der Anzahl der Äcker in keinem Verhältnis stand. Mithilfe seiner Haushälterin, der Huberin (Sabine Rohrmair), und der Bäuerin Lexin (Nadine Endraß) konnte sich der Lehrer zur Wehr setzen, sodass dann halt doch der Gscheitere den Gscheerteren überlistete. Isabella Schmittmann übernahm den Part der Souffleuse.

