vor 34 Min.

Bayernkegler feiern deutlichen Heimsieg

Die Marktmeisterschaft findet in diesem Jahr später statt. Gastgeber sind erstmals Alt Mering und Wanderfreunde gemeinsam

Erster Wettkampf, erster Sieg: Es war ein deutlicher Heimerfolg des Teams Bayernkegler auf ihrer Bahn im Merchinger Sportheim. Es war zu erwarten, dass das Team um Xaver Zitzelsberger nichts anbrennen lassen würde im Auftaktmatch gegen die Neulinge Alt Merings. Die zweite Mannschaft, mit der besten Keglerin ihres Teams Natascha Lempert (177 Holz) an der Spitze, hatte nicht den Hauch einer Chance. Am Ende standen 810 Holz zu Buche. Furios legten die Bayernkegler los, Gerhard Weigl mit 202 Holz legte gleich zu Beginn ein Superergebnis vor. Xaver Zitzelsberger toppte diese Leistung dann als Abschlusskegler des Abends noch mit 205 Holz.

Insgesamt waren es dann 968 Holz nach fünf Keglerinnen bzw. Keglern. Parallel ausgetragen wurde im Meringer KK-Schützenheim der Kampf Alt Mering I gegen die Reserve der Wanderfreunde. Hier trafen zwei Teams aufeinander, die in ihren Auftaktmatches leer ausgingen. Es entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes, sehr spannendes Match. Super die Leistungen von Reiner Beistle mit 190 Holz und Heiko Bistritzky mit 180 Holz bei den Wanderfreunden, am Ende dann 878 Holz für das Team. Auf der Seite der Heimmannschaft ragten Bob Nekola mit 187 Holz und Andy Guggumoos mit 179 Holz heraus. Letztlich entschieden wurde der Vergleich erst mit den allerletzten Schüben, es sollte an diesem Abend nicht reichen. Drei Holz weniger, 875 Holz war die mannschaftliche Gesamtleistung. So reichte es wieder nicht zu den ersten Punkten der laufenden Runde. Schwer wird dies auch nächsten Freitag werden, wenn Alt Mering I zu den Bayernkeglern nach Merching muss.

Zur selben Zeit treffen dann Wanderfreunde I und II aufeinander, Spannung ist auch dort angesagt. Der Höhepunkt des Tischkegeljahres sind unbestritten die Marktmeisterschaften, aus terminlichen Gründen findet dieses Event heuer nicht wie üblich im Mai, sondern erst am 26. und 27. Juni in der Mehrzweckhalle statt. Ausgerichtet wird dieses Turnier dann erstmals von Alt Mering und den Wanderfreunden zusammen. Alle Meringer Hobbykegler sind dazu wiederum herzlichst eingeladen. Es kann allein oder im Team zu je vier Teilnehmer mitgekegelt werden. (AZ)

