00:32 Uhr

Bayernwerk liefert Strom für Eurasburg

Gemeinde verlängert Konzessionsvertrag um weitere 20 Jahre

Die Gemeinde Eurasburg und Bayernwerk haben ihren Konzessionsvertrag um weitere 20 Jahre verlängert. Bürgermeister Paul Reithmeir und Ursula Jekelius, die Leiterin des Bereichs Kommunen und Kooperationen Oberbayern beim Bayernwerk, unterzeichneten gemeinsam mit Claudia Naßl von der Eurasburger Kämmerei und Kommunalbetreuerin Carolin Kaiser den neuen Vertrag.

Die Kommune räumt mit der Vergabe der Konzession dem Netzbetreiber das Recht ein, in den kommenden 20 Jahren das Stromnetz auf ihrem Gebiet zu betreiben sowie Versorgungsanlagen und Leitungen auf gemeindlichen Wegen und Grundstücken für die Versorgung zu errichten. Für Bayernwerk bedeute diese Verlängerung einen großen Vertrauensbeweis und sei auch ein wichtiger Schritt in die Energiezukunft, erklärte Ursula Jekelius: „Wir freuen uns, dass wir weiterhin der Wunschpartner der Gemeinde für den Betrieb des Stromnetzes sind und die Zusammenarbeit für eine sichere Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Energie fortsetzen.“

Im Bayernwerk-Netz speisen insgesamt rund 270000 dezentrale Erzeugungsanlagen Erneuerbare Energie ein. Dies stelle die Leistungsfähigkeit der regionalen Verteilnetze im Zuge der Energiewende vor zunehmende Herausforderungen. „Die Grundlage einer umfassenden Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund der Energiewende sind kontinuierliche Wartung und Instandhaltung der Infrastruktur, der Einsatz innovativer Technologien, ein moderner Netzbetrieb und die strukturelle Nähe zum Netz“, so Jekelius. Zum Bayernwerk-Stromnetz in der Gemeinde Eurasburg gehören Kabel und Leitungen im Nieder- und Mittelspannungsbereich in einer Länge von rund 60 Kilometern. Zur sicheren Stromversorgung der rund 160 Hausanschlüsse sind sieben Trafostationen und 45 Kabelverteiler installiert. (smai)

Themen Folgen