Beethoven trifft in Merching auf Mozart

Bildergalerie

Erster Tag im neuen Friedberger Schlossmuseum

Am 12. Mai öffnete das Museum im Wittelsbacher Schloss nach vier Jahren Schließung wieder seine Türen. Rund 900 Besucher wollten gleich am ersten Tag die Ausstellung besichtigen. Am Freitag zuvor hatte es bereits einen Festakt mit 250 geladenen Gästen gegeben.