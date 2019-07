vor 43 Min.

Begegnungen mit den Völsern

Heuer gibt es noch mehrere Treffen in Friedberg und in Südtirol

Gäste von auswärts sind und waren bei der „Friedberger Zeit“ immer willkommen. In ihrem jeweiligen Gewand. Und so werden beim Einzug am Freitag auch wieder farbige Trachten aus Südtirol zu sehen sein, wenn eine Abordnung des Partnerschaftsortes Völs am Schlern den Friedbergern ihre Aufwartung macht. Bürgermeister Othmar Stampfer, die Komiteechefs Hans und Maria Nössing, Gregor Kompatscher und einige Gemeinderäte haben sich angesagt und das hiesige Komitee unter Reinhard Pachner freut sich, dass bei dieser Gelegenheit auch gleich Details zum vorgesehenen 60. Partnerschaftsjubiläum im November besprochen werden können.

Auch wenn die Zeit der Südtiroler knapp ist und sie schon wieder am Samstag über den Brenner zurückmüssen. In einer Sitzung des Komitees wurde nach Beratungen jetzt festgeschrieben, dass der Festakt für alle Völser Freunde am 9. November in der Max Kreitmayr Halle stattfindet und der Wirt vom Angus Club das Catering in der Halle übernimmt. Das Entree zum Jubiläumstreffen wird im Wittelsbacher Schloss stattfinden. Und weil der Aichach-Friedberger Kreistag im September seinen Jahresausflug nach Völs am Schlern plant, nutzt Landrat Metzger die Gunst der Stunde und lädt die Völser Abordnung mit Musikkapelle am Sonntag, 10. November, nach der Festmesse mit Weihbischof Anton Losinger in das „Kreuzgratgewölbe“ des Kreisgutes zum Weißwurst-essen ein.

Abgestimmt wurden auch die Details der Fahrt zum „Schlern-Kirta“ vom 9. bis 11. August dieses Jahres. Stadtpfarrer Steffen Brühl hält die Messe auf dem Schlern. Und die Hopfen Blech Musikanten begleiten den Berggottesdienst, bevor sie auf dem Hofer Alpl am nächsten Tag ein Frühschoppenkonzert geben.

