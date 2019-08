Behörden suchen nach Ursache für Giftalgen im Mandichosee

Plus Taucher haben im Mandichosee in Merching weit unter der Wasseroberfläche Proben entnommen. Sind auch Fische und Vögel in Gefahr?

Die Todesursache der Hunde am Mandichosee bei Merching ist klar. Im Magensaft der Tiere sind eindeutig giftige Blaualgen beziehungsweise Cyanobakterien nachgewiesen worden.

Um die Ursache zu bekämpfen, brauchen die Behörden aber noch mehr Erkenntnisse. Am Donnerstag haben Taucher in der Lechstaustufe 23 in einer Tiefe von zwei bis drei Metern weitere Proben eingeholt. Teresa Wörle, Sprecherin am Landratsamt Aichach-Friedberg, sagt, dass diese erste ausgewertet werden müssten, bevor weitere Maßnahmen erfolgen können. „Wir brauchen ein allumfassendes Bild, damit wir einschätzen können, wie gefährlich das Ganze ist.“ Das könne allerdings dauern, weil die Proben in mehreren Laboren untersucht werden.

Baden, Angeln und Wassersport sind am Mandichosee verboten

Seit dem Nachweis der Blaualgen an Wasserpflanzen und an Treibholz ist im gesamten Bereich der Lechstaustufe 23 das Baden, das Angeln, die Ausübung von Wassersport und das Betreten des Anschwemmbereichs am Ufer untersagt. Bei manchen Besuchern kommt allerdings die Frage auf, ob auch der Lech vor und hinter dem Mandichosee betroffen ist. Wörle erklärt, dass grundsätzlich in allen Süßwassergewässern Blaualgen vorkommen. Die Frage sei, welche Art auftrete und in welcher Menge. In einem stehenden Gewässer, wie dem Mandichosee, sei die Wahrscheinlichkeit für eine hohe Konzentration höher als in einem Fluss wie dem Lech. Im Bereich der Fischtreppe, sie umfasst auch einen langen Bach neben der Lechstaustufe, hat die Gemeinde Merching zur Sicherheit ebenfalls Warnschilder anbringen lassen.

Die Qualität des Wassers sowohl im Manchidochsee als auch im Lech fällt eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth. Abteilungsleiterin Patrizia Ernst betont ebenfalls, dass der nächste Schritt erst erfolgen könne, wenn die Ergebnisse der letzten Wasserproben vorliegen. „Wir arbeiten weiter daran, gemeinsam mit den anderen Stellen eine Lösung zu finden“, sagt sie. Die seltene Blaualgen-Gattung Tychonema sei für die Beteiligten noch unbekannt, was das Vorgehen nicht leichter mache. Im Hinblick auf den Lech vor und nach der Staustufe erklärt Ernst, dass das Wasserwirtschaftsamt vor allem die ökologischen Auswirkungen im Blick habe. „Zum Glück gibt es aber im Mandichosee kein Fischsterben oder tote Wasservögel.“

Angler verzehrt Fisch aus Lechstaustufe in Merching

Diese Beobachtung bestätigt auch Peter Steinle vom Fischerverein Augsburg, der den Mandichosee gepachtet hat. Der Vorsitzende macht sich daher auch keine Sorgen um die Bestände. „Es findet sich nichts in der Literatur, dass die Fische davon sterben könnten.“

Im Hinblick auf die Entdeckung der Blaualgen sagt Steinle: „Das ist ein Naturereignis. Es kommt immer mal wieder vor, dass wir nicht angeln dürfen, zum Beispiel bei Hochwasser.“ Der Verein habe allerdings „mittlere finanzielle Einbußen“, weil er zurzeit keine Angelkarten für die Lechstaustufe 23 verkaufen könne. Die werden an Vereinsmitglieder, aber auch andere Angelscheininhaber veräußert. Immerhin sei es weiterhin möglich, in der Lechstaustufe 22, die auch zu den Vereinsgewässern gehört, zu fischen. „Es bestehen also noch Ausweichmöglichkeiten“, sagt Steinle. Er hofft aber, dass der See in Merching bald wieder freigegeben wird.

Am Mandichosee in Merching herrscht zurzeit Badeverbot. Das entschieden die beteiligten Behörden, nachdem drei Hunde dort auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen waren. Was Seebesucher dazu sagen. Video: Philipp Schröders

Das Landratsamt hatte empfohlen, Fische, die ab August geangelt worden sind, nicht zu verzehren. Laut Steinle machen sich die Vereinsmitglieder aber keine Sorgen um ihre Gesundheit. Ein Vorstandskollege habe sogar vor kurzem noch einen Fisch aus der Lechstaustufe 23 verspeist. „Es geht ihm hervorragend“, sagt Steinle.

