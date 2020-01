10:21 Uhr

Bei Auffahrunfall nahe Mering werden drei Autos beschädigt

Drei Pkw waren in einen Auffahrunfall auf der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn verwickelt.

7000 Euro Schaden entstanden bei einem Zusammenstoß auf der Staatsstraße zwischen Königsbrunn und Mering.

Sachschaden in Höhe von 7000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 17.25 Uhr bei Mering ereignete. Wie die Polizei berichtet, war ein 67-Jähriger mit seinem VW auf der Staatsstraße 2380 zwischen Mering und Königsbrunn unterwegs. Er musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine 64-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den VW auf. Eine weitere Autofahrerin erkannte wiederum die Unfallsituation zu spät und fuhr in den Opel.

