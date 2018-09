vor 34 Min.

Bei Perlenweiss kauft auch die Dschungelkönigin

Viktoria Bachmann-Keles in ihrem Geschäft Perlenweiss in Kissing.

Viktoria Bachmann-Keles wurde beim Kauf ihres Brautkleides enttäuscht. Nun will sie es in ihrem Geschäft Perlenweiss besser machen.

Von Heike Scherer

„Jeder Mensch ist einzigartig, so auch seine Wünsche und Vorstellungen. Mein Ziel ist es, die Herzen aller Frauen höher schlagen zu lassen“, schreibt Inhaberin Viktoria Bachmann-Keles in ihrer Broschüre. Sie erfüllte sie sich mit ihrem Geschäft Perlenweiss für Braut- und Abendmode in der Bahnhofsallee in Kissing ihren Traum.

Die 33-Jährige machte ihre Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel bei Karstadt in Augsburg. Später arbeitete sie bei Zara in der City-Galerie in der Abteilung Herrenmode. „Als ich vor drei Jahren geheiratet habe, habe ich mein Traumkleid nicht gefunden. Ich entschied mich für ein Standardkleid in Ivory (Elfenbein). Außerdem fehlte mir der Service: Ich wurde im Kaufhaus unter Druck gesetzt und unfreundlich behandelt“, erzählt sie. Was ihr damals fehlte, möchte sie in ihrem geschmackvoll eingerichteten Geschäft mit einer Größe von 200 Quadratmetern bieten.

Zum Kleid gibt es in Kissing einen Champagner

Dort gibt es zwei große Ankleideräume mit Spiegel und gemütlicher Sitzecke. „Die Frauen sollen sich bei mir wohlfühlen und in aller Ruhe ihre Wahl treffen“, wünscht sich die Inhaberin. Sie serviert ihren Kundinnen nicht nur Wasser, Kaffee, Bier oder Sekt, jede Braut bekommt zu ihrem gekauften Kleid eine Flasche Champagner geschenkt.

Schließlich lassen sich Frauen den „schönsten Tag im leben“ auch etwas kosten. Das Budget für den Einkauf liegt laut Bachmann-Keles zwischen 1500 und 2000 Euro – und das Ergebnis ist längst nicht mehr „ganz in Weiß“. Die aktuellen Trendfarben für Brautkleider sind Grau, Rosé, Cappuccino und Beige. Die Preise für ein Kleid liegen zwischen 999 und 3600 Euro.

„Sehr beliebt sind die Marken Justin Alexander aus Amerika oder Pollardi aus der Ukraine“, erzählt die gebürtige Ukrainerin. Die ukrainische Designerin Daria Karlozi entwerfe besonders leichte Kleider, von denen sie fast jede Woche ein Exemplar verkauft, verrät sie. Designer Justin Alexander zeichne sich durch seine besondere Verarbeitung aus, so dass die Kleider meistens direkt von der Stange passen; ansonsten arbeitet eine Schneiderin es um.

Jenna Frankhauser und Saskia Atzerodt sind Kundinnen

In ihrem Geschäft bietet sie außer Kleidern Accessoires für die Hochzeit wie handgearbeiteten Haarschmuck, Schleier, Gürtel, Unterwäsche, Bademäntel, Capes und Schuhe an. Um ihre Waren direkt bei den Designern einzukaufen, fährt sie regelmäßig zu Messen in Mailand, Düsseldorf und Essen. Und sie ist bei der Hochzeitsmesse „Traut euch“, bei der Wahl der „Miss Bayern“ und „Miss Germany“ mit ihrer Mode vertreten.

Wer sich noch für den Augsburger Presseball im November, Geburtstage oder andere Festlichkeiten einkleiden möchte, findet bei Perlenweiss eine große Auswahl. Bachmann-Keles kleidete dieses Jahr zweimal die Dschungelkönigin Jenny Frankhauser ein, auch das Model und Playmate Saskia Atzerodt aus Kissing sei bereits dreimal bei ihr fündig geworden, erzählt sie.

Abendkleider gibt es in den Farben Beige, Ivory, Cappuccino, Gold, Rosé, Rot, Dunkelblau,Mint, Hellblau, Dunkelgrün, Bronze und Schwarz. Außerdem hat sie orientalische Kleider, kurze Kleider mit Blumenmuster und zweiteilige Modelle. „Diese schwarze Terani-Kleid mit Steinen und Perlen, das leicht durchsichtig ist, aber die wichtigsten Körperstellen verdeckt, wäre für mich der absolute Hingucker beim Presseball“, erklärt Bachmann. Das teuerste Abendkleid mit grauen und neongrünen Straußenfedern zeichne sich durch seine in der Dunkelheit glitzernden Steinchen aus, meint sie. Auch Kinderkleidung für Taufen, Hochzeiten, Kommunion oder Geburtstag sind im Angebot, ebenso Strumpfhosen, Söckchen, Schuhe, Dirndl sowie Anzüge für Jungen. Wer Blumenschmuck, eine Kosmetikerin oder Catering sucht, kann Empfehlungen bekommen. „Ich halte mich für meine Kunden stets auf dem Laufenden“, verspricht sie.

Kontakt

Perlenweiss, Bahnhofsallee 13, Kissing; Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Bachmann-Keles bittet vor allem bei Brautkleidern um Terminabsprache unter der Telefonnummer 08233/7898848 oder per E-Mail info@perlenweiss.com.

