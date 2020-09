vor 16 Min.

Bei Sailers in Rinnenthal kann man frische Biomilch selbst zapfen

Alles in Bio-Qualität: Katerina und Andreas Sailer kümmern sich liebevoll um ihren SB-Hofladen in Friedberg-Rinnenthal und freuen sich auf ihre Kunden.

Plus Andreas und Katerina Sailer bewirtschaften ihren Hof in Friedberg-Rinnenthal in der dritten Generation. Die Kunden bedanken sich dafür auf besondere Art.

Von Sabine Roth

Wer einmal von der cremigen Biomilch der Kühe der Familie Sailer aus Rinnenthal getrunken hat, wird keine andere mehr wollen. Und diese Milch kann man sich 24 Stunden lang rund um die Uhr an der Biomilchtankstelle selbst zapfen. Die Holzhütte an der Abzweigung in Richtung Harthausen sieht man schon von Weitem. Früher war sie ein Fahrradschuppen, heute findet man dort einen Milchautomat, der mit einem Foto der drei Kinder Jakob, Eva und Paul verziert wurde.

Neben der frischen Milch gibt es einen Kühlschrank voll mit Produkten von Andechser Natur. In fast allen Produkten steckt die Biomilch der Milchkühe der Sailers. Rechts daneben im Regal stehen goldgelbe Nudeln in verschiedenen Sorten – selbstverständlich hergestellt aus den Eiern der eigenen Hühner. Hier kann man sich selbst bedienen und das Geld in eine Vertrauenskasse geben.

Seite 2010 bewirtschaften Andreas und Katerina Sailer den Hof in Rinnenthal

Der Opa von Landwirtschaftsmeister Andreas Sailer hat den Hof in Rinnenthal, der früher als Schafflerbauer bekannt war, vor vielen Jahren gekauft. Sein Vater hat ihn dann übernommen. Seit 2010 bewirtschaften Andreas und seine Frau Katerina den Hof. Die gelernte Bürokauffrau arbeitet in Teilzeit beim Autohaus Steinhard in Rinnenthal und kümmert sich zudem um vieles auf dem Bauernhof. Hauptsächlich um ihr geliebtes Fleckvieh, aber auch um die Hühner.

„Bei uns haben alle 38 Milchkühe noch Hörner. Das heißt, sie dürfen so bleiben, wie sie sind“, sagt Andreas Sailer. Sie fühlen sich sehr wohl und dürfen frei herumlaufen und sich einen Platz zum Ausruhen suchen. Auslauf haben sie genügend. „Das ist Bio-Standard. Man merkt das auch an der Qualität unserer Milch. Deshalb sage ich immer, such dir eine Milch von Kühen mit Hörnern“, lacht der Landwirt. Die Kunden bestätigen das und erzählen, dass sie diese Bio-Rohmilch so gut vertragen.

Im Jahr 2015 haben sich die Sailers entschieden, auf Bio umzustellen. Für ihre Betriebsgröße sei das genau der richtige Schritt gewesen. Die Molkereien haben zu dieser Zeit Biomilch gesucht. So kam die Partnerschaft mit Andechser Natur zustande. Die Milch wird gemolken, gefiltert und gekühlt. Das ist alles. Sie wird nicht pasteurisiert, deshalb sollte man diese Rohmilch auch immer vor dem Verzehr abkochen.

Auf dem Bauernhof der Familie Sailer in Friedberg-Rinnenthal leben knapp 170 Hühner verschiedenster Rassen. Die Eier sind dementsprechend bunt und zum Teil cholesterinfrei. Bild: Sabine Roth

„Unsere Kunden machen damit sogar Joghurt, Quark und Käse. Wir kennen einen Griechen, der daraus Fetakäse herstellt“, erzählt Katerina Sailer stolz. „Wenn Milch behandelt ist, gehe das nämlich nicht mehr. Wir hätten nie gedacht, dass die Leute so zum Ursprung zurückgehen. Das ist wie eine Kindheitserinnerung, wenn man mit dem Milchkännchen zum Nachbarn geht und dort die Milch holt“, sagen die Sailers.

Kinder lieben den Rinnenthaler Sailerhof

Zu Beginn der Corona-Zeit kamen viel mehr Kunden als sonst auf den Hof. „Wir sind oft gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem Bestellen der Ware bei der Molkerei Andechser Natur. Es war zwar schön, aber auch sehr anstrengend“, erinnert sich Katerina Sailer. Die Stammkunden sind ihnen treu geblieben. Man kennt die meisten und freut sich über deren Besuch.

Hofladen der Familie Sailer in Rinnenthal 1 / 4 Zurück Vorwärts Adresse Sailers Biomilch, Harthauser Straße 8, 86316 Friedberg-Rinnenthal.

Kontakt Telefon 08208/445; Mail wolke85@gmx.net; https://biomilch-sailer.business.site

Beliebtes Angebot Biomilch, Eier und Nudeln

Öffnungszeiten SB-Hofladen: 24 Stunden rund um die Uhr.

Für viele Familien ist das ein schöner Ausflug. Die Kinder schauen sich dann die Tiere auf dem Hof an. „Unser jüngster Sohn Paul gibt gerne Führungen über den Hof und unsere Tochter Eva ist auch immer an Ort und Stelle, wenn Fragen sind“, so die 35-Jährige. Unterstützt wird das Ehepaar Sailer auch von ihren Eltern auf dem Hof. Da fällt viel Arbeit an. Zudem wird noch Ackerbau nach der biologischen Fruchtfolge betrieben. Ganz ohne Giftstoffe. So lernen die Kinder, wie wichtig der Regenwurm im Boden ist.

In Rinnenthal gibt es auch eine Selbstbedienungshütte

Seit 1. Mai steht auf der Wiese hinter dem Hof ein mobiler Hühnerstall, wo 169 Hühner eingezogen sind und frei umherlaufen. Hier lebt eine bunte Mischung aus Sandy, Sperber, braunen und schwarzen Hühnern. „Das sind Buntleger. Also nicht wundern, deshalb haben die Eier im SB-Laden unterschiedliche Farben. Die Grünen sind besonders cholesterinarm“, sagt Katerina Sailer. Die Nudeln aus diesen Eiern werden bei Max Scherer in Schmiechen hergestellt.

Seit zwei Jahren gibt es die Selbstbedienungshütte, mit der die Familie Sailer sehr zufrieden ist. „Es ist schön, zu sehen, wie die Menschen unsere Arbeit wertschätzen. Wir freuen uns sehr, wenn sie wiederkommen und uns positives Feedback geben. Die Kundschaft gibt uns viel zurück“, sagt Landwirt Andreas Sailer. Man sieht das anhand der bunten Klebezettel, die die Kunden an die Wand in der SB-Hütte kleben, und auf denen sie sich für die gute Milch bedanken und Grüße ausrichten, falls niemand im Hof zu sehen ist.

