vor 2 Min.

Bei Steinach soll bald Kies und Lehm abgebaut werden

Plus Zwei Steinacher wollen bei Merching mit einer Trockengrabung Kies und Lehm gewinnen. Das haben der Landwirt und der Baggerbetrieb dort vor.

Von Christina Riedmann-Pooch

Prinzipiell kann sich der Merchinger Rat eine Abgrabung von Kies und Lehm auf Steinacher Flur vorstellen. Er stimmte einem entsprechenden Antrag in der jüngsten Sitzung zu.

Die Planung des Landwirts und des Baggerbetriebs sieht vor, auf einer Fläche von 4,54 Hektar Lehm und Kies abzubauen. Eine drei Meter dicke Schicht aus Löß- und Geschiebelehm sowie eine darunter liegende Schicht mit fünf Metern Dicke versprächen einen lohnenden Abbau für etwa zehn Jahre.

An drei Seiten schließt sich das Gelände an Feldwege an, es liegt in einem landwirtschaftlich genutzten Bereich, auf dem Ackerbau betrieben wird. Der Betreiber hat sich bereits über Ausgleichsflächen Gedanken gemacht, die er ebenfalls auf Steinacher Flur bieten könnte. Dies wird im weiteren Verfahren noch die Naturschutzbehörde im Detail prüfen, erläuterte Bürgermeister Helmut Luichtl.

Die Anfahrt zur Kies- und Lehmgrube bei Merching ist problematisch

Da der Feldweg jedoch nicht für eine derartige Nutzung geeignet ist, ist seitens der Gemeinde allerdings Voraussetzung eine Wiederverfüllung und Rekultivierung des Grundstücks sowie eine vertragliche Regelung vorzunehmen, die einen speziell dafür präparierten Feldweg umfasst. Dies beinhaltet neben der Ertüchtigung des Weges durch das Einfräsen von Zement, auch die Räum- Streu- und Verkehrssicherungspflicht, die Entwässerung, den Unterhalt und den Rückbau des Feldweges. Sollte es nicht ausreichen, den Feldweg mit Einfräsen von Zement zu Ertüchtigen, muss dieser auf Kosten des Antragsstellers asphaltiert werden.

Vor einem Jahr war der Antrag schon einmal eingereicht worden. Damals wurde er in seiner ursprünglichen Form von Bürgermeister Martin Walch negativ beschieden – eine ausführliche Sitzung hatte damals aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Grund für die Ablehnung war der unzureichend geeignete Feldweg, wie auch eine kritische Beurteilung der Überquerung des Fuß- und Radwegs gewesen. Denn dieser muss - aufgrund der sonst günstigen Lage zur B2 - überquert werden.

Das Landratsamt schlug nun bei Sichtung der Bauanfrage vor, dass die Antragsteller die Wege wie von der Gemeinde beschrieben, einrichten und auf eigene Kosten betreuen müssen – auch eine Abbiegespur, die von der B2 eingerichtet werden soll, ist vom Landratsamt Bedingung.

Entsteht durch den Kiesabbau bei Merching Lärm?

Grundsätzlich fand die Idee, vor Ort Baumaterial abzubauen und auch nutzen zu können, Anklang bei Bürgermeister und Gemeinderat. Auch wenn einige Fragen wie Vibrationsbelastung, Lärmentwicklung oder die Seite des Naturschutzes noch zu dieser Phase der Entwicklung offen bleiben mussten, die vor allem Wolfgang Schlagenhauf und Robert Graf zu beleuchten versuchten.

Positiv zu verbuchen sei in jedem Fall, dass man aufgrund der Lage zur B2 nicht durch den Ort fahren müsse, war der allgemeine Tenor des Rates. Eines jedoch wird in jedem Fall als Auflage noch dazu kommen, darin war sich der Rat einig: Martin Dittebrand stellte den Antrag, besonderes Augenmerk bezüglich der Sicherheit auf den Fuß- und Radweg, der gequert werden muss, zu richten.

Lesen Sie dazu auch: