vor 38 Min.

Bei den Marktmeisterschaften geht es in die Vollen

Fast 130 Tischkegler ermitteln in der Mehrzweckhalle ihre Pokalgewinner. Wer sich am Ende durchsetzt

Zwei spannende Wettkampftage liegen hinter Merings Tischkeglern. Nach zwei Jahren Abstinenz durften heuer wieder Hobby- bzw. Amateurkegler an den Marktmeisterschaften teilnehmen. Der ausrichtende Verein, die Wanderfreunde, verschickten Einladungen an interessierte Vereine aus nah und fern. So gelang es nach Jahren wieder, eine offene bayerische Tischkegelmeisterschaft auszurichten.

Die weiteste Anreise hatte die Mannschaft vom TKC Auerbach/Niederbayern aus dem Landkreis Deggendorf. Dieser Verein besteht schon über 40 Jahre und kegelt aktiv in der Waldkirchner Tischkegelvereinigung, ähnlich der Rundenwettkämpfe im Markt Mering. Wie schon vor drei Jahren, als dieses Turnier im ähnlichen Modus ausgetragen wurde, verzeichnete Vorsitzender Siggi Kurz über 100 Meldungen (genau 129). Im Vorfeld wurden diverse Gruppen an den zwei Tagen eingeteilt.

Nach der kurzen Begrüßung durch Merings stellvertretenden Bürgermeister Florian Mayer ging es gleich mächtig in die Vollen. Die Rundenwettkampfleitung am PC mit Uli Hitzler, Christa Köhler, Beate Fieber und Silvia Weigl hatte alle Hände voll zu tun, um die Einzelergebnisse einzugeben und die Zwischenstände auszuhängen.

Als dann kurz vor Mitternacht am ersten Kegeltag die letzten Schübe absolviert waren, lag völlig überraschend eine Dame vom Team Bayernkegler an der Spitze. Daniela Eichner erzielte mit 547 Holz ein sehr gutes Ergebnis. Dieses sollte bis weit in den Nachmittag zur Führung reichen. Letztlich waren nur drei Herren besser als die Damenmeisterin.

Als am Nachmittag die Profis bei den Herren an die Bahnen traten, stieg die Spannung nochmals. Würde es dem Seriensieger der letzten Jahre, Xaver Zitzelsberger, gelingen, seinen insgesamt achten Titel zu gewinnen? Das passierte nicht, er schaffte mit 545 Holz am Ende nur Platz sechs, ein Ergebnis, das aber zum Seniorenmeistertitel vor Reiner Beistle und Erich Hampel von den Wanderfreunden reichte.

Die drei Meisterpokale waren hart umkämpft, gleiche Holzzahl auf Platz zwei und drei, nur getrennt durch das bessere Einzelergebnis. Platz drei mit 561 Holz ging an Robert Zitzelsberger (BK), Platz zwei mit der gleichen Holzzahl ebenfalls an einen Kegler der Bayernkegler, Alexander Weigl. Über den Titel Meringer Marktmeister 2018 aber darf sich Tommy Köhler von den Wanderfreunden freuen. Bei ihm standen 565 Holz zu Buche. Die meiste Aufmerksamkeit galt allerdings dem Teamwettbewerb. Hier gelang es dem Seriensieger der letzten Jahre, dem Team Bayernkegler, nun schon den siebten Marktmeistertitel einzufahren. Mit 4251 Holz lagen die acht Keglerinnen und Kegler um Xaver Zitzelsberger am Ende klar vor den Wanderfreunden mit 4180 Holz und Alt Mering mit 4018.

Für das Team Auerbach aus Niederbayern hatte sich die weite Anreise gelohnt. Es landete auf dem ersten Platz bei den Hobby- bzw. Gästeteams, die aus je vier Aktiven bestanden. Zudem erzielte Erhart Leutgeb aus Auerbach den fünften Platz in der Gesamtwertung aller Kegler.