Bei den Meringer Tischkeglern rollen die Kugeln wieder

In Mering starten die Rundenwettkämpfe der Tischkegler wieder.

Die Tischkegler sind wieder voll im Einsatz. Zu Beginn der Punktrunde trafen Alt Mering und die Wanderfreunde aufeinander. Beim Derby wurde es spannend.

Von Reiner Beistle

Die Kegel fallen endlich wieder – los ging es kürzlich mit den Duellen der Wanderfreunde gegen Alt Mering im KK-Schützenheim, der Heimat dieser beiden Vereine seit der Schließung des Bürgerzentrums Schlossmühle. Gleich zu Beginn der Punktrunde führte der diesjährige Terminplan die beiden Teams zusammen.

Der amtierende Meister, Wanderfreunde I, hatte Alt Mering I zu Gast. Eigentlich eine klare Angelegenheit für das Heimteam. So entwickelte sich von Beginn an ein einseitiges Match. Die Gäste legten vor, das Heimteam nach, immer besser waren die Ergebnisse, sodass am Ende ein deutlicher Erfolg der Wanderfreunde mit 957:855 Holz zu Buche stand. Andy Guggumos ragte bei den Gästen mit 184 Holz vor Bob Nekola mit 177 Holz aus einem geschlossenen Team heraus. Beim Sieger stach Reiner Beistle mit 199 Holz vor

Tischkegler: üb erraschendes Comeback in Mering

Drei Jahre lang pausierte Alt Mering II, jetzt sind sie wieder zurück. Und dann gleich äußert erfolgreich. Wanderfreunde II bekamen zu Beginn der Saison einen Dämpfer. Spannend war es bis zum Schluss, am Ende musste es Oldie Hans Furtmeier richten. 157 Holz waren gefordert zum Heimsieg des Neulings. Letztlich waren es aber 171 Holz, mithin der überraschende Auftaktsieg für Alt Mering II. Beste Heimkegler waren Kurt Kornischka mit 181 Holz, gefolgt von Annemarie Lindenthal mit 173 Holz. Heiko Bistritzky vom Team Wanderfreunde II legte mit 190 Holz eine hervorragende Leistung an den Tag, die Niederlage mit 837:852 Holz konnte er dennoch nicht verhindern.

Die Bayernkegler mit Xaver Zitzelsberger als Führungsspieler greifen erst nächsten Freitag ins Geschehen ein – im Heimkampf gegen Alt Mering II. Alt Mering I empfängt Wanderfreunde II, spielfrei ist Wanderfreunde I. (AZ)

