Bei den Stellplätzen bleibt die Gemeinde unnachgiebig

Der Bauboom in der Region hält an.

Diskussion über neue Häuser in Merching: Wer ausbaut, muss auch den nötigen Parkraum schaffen.

Von Christina Riedmann-Pooch

Der Landkreissüden boomt, Wohnraum ist gefragt wie nie. Entsprechend weichen in den Orten landwirtschaftliche Anwesen und Einfamilienhäuser größeren Wohnblöcken. Mit den Problemen der Nachverdichtung müssen sich mittlerweile selbst die kleineren Ortschaften wie Merching beschäftigen. Um Projekte und die Stellplätze ging es auch in der jüngsten Sitzungsänderung.

Die Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes in ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten an der Landsberger Straße wurde wegen fehlender Stellplätze abgelehnt, die Entscheidung über ein kleineres privates Bauvorhaben wurde wegen des fehlenden Stellplatznachweises vertagt.

Dabei kam es zu einer Grundsatzdebatte über die bisherige Regelung in Merching. Werner Schrom war der Ansicht, die aktuell gültige Stellplatzsatzung sei überholt, weil die meisten Haushalte mittlerweile mindestens zwei Autos haben. Helmut Luichtl gab ihm Rückendeckung und setzte sich dafür ein, eine entsprechende Änderung schon in der kommenden Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen. Ob es so schnell klappt, ist nicht sicher. Doch in jedem Fall will der Merchinger Gemeinderat das Regelwerk demnächst überarbeiten.

Denn für eine reibungslose und sichere Verkehrsführung seien ausreichende Stellplätze ein sehr wichtiger Punkt: so wie bei der beantragten Nutzungsänderung an der Landsberger Straße: 13 Stellplätze schreibt die Stellplatzsatzung der Gemeinde für dieses Projekt vor, zehn Stellplätze konnten auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden, zwei zusätzliche auf Fremdgrund. Damit war ein Besucherstellplatz zu wenig vorhanden. Eduard Lutz sprach sich gegen eine Befreiung von der Stellplatzsatzung aus: Ausnahmen würden zu weiteren Ausnahmen führen. Stellplätze seien innerorts immer ein Problem, erinnerte Monika Scheibenbogen. Auch Eugen Seibert sah das so: „Ich bestehe darauf, dass die Stellplätze nachgewiesen werden.“ Gerade an der Landsberger Straße gäbe es mit Sicherheit nur Probleme, unterstrich Rudi Gerstberger. Die Verwaltung stellte fest, dass es bei der Nutzungsänderung des Bestandsgebäudes „wegen Platzmangels“ nicht möglich ist, einen zweiten Besucherstellplatz zu errichten. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt. Weitere Themen:

Wasseranschluss Im Rahmen eines Bauvorhabens am Bahnhofring/Fichtenstraße musste sehr kurzfristig eine Wasserleitung gekappt und neu angeschlossen werden. Um eine Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke auszuschließen und eine zügige Reparatur zu gewährleisten, wurde per Eilentscheidung des Bürgermeisters eine externe Firma beauftragt. Der Rat stimmte dem rückwirkend zu.

Feuerwehr Hochdorf Nachdem der Kreisbrandrat sein Einverständnis erteilte, stimmte auch der Gemeinderat der Wiederwahl des 1. Kommandanten Andreas Christl und seines Stellvertreters Markus Helfer zu. Markus Helfer wird für sein Amt die erforderlichen Lehrgänge innerhalb eines Jahres mit Erfolg absolvieren.

Sicherheitskonzepts ISIS Manuela Findl informierte als stellvertretende Geschäftsleitung der Gemeinde über die Einführung des Informationssicherheitskonzepts ISIS. Das Konzept soll sukzessive aufgebaut, überarbeitet und kontrolliert werden. Helmut Luichtl, Mitglied des Arbeitskreises, sprach sich dafür aus, bei der Bürgermeister-Dienstbesprechung anzuregen, ob eine landkreisweite Lösung überlegenswert wäre: So wäre seiner Ansicht nach die Schaffung einer zentralen Stelle im Landratsamt mit einem Ansprechpartner für die Gemeinden sinnvoll. Denkbar wäre ein Sicherheitskonzept, das auch die Nutzung der Daten mit Smartphones und iPad ermöglichen könnte. Zudem schlug er vor, dass mit entsprechender Daten-Sicherheit auch WLAN im Sitzungssaal von Vorteil wäre: So wäre es möglich, auch kurzfristig auf Eingaben zu reagieren und diese für alle mit aufzunehmen. Sollte dies kein Gehör finden, regte er an, sich alternativ mit den umliegenden Kommunen zu beraten und zusammenzuschließen, um einen sicheren Umgang mit sensiblen digitalen Daten zu optimieren.

