Bei der Bürgergemeinschaft in Ried passt das Geschlechterverhältnis

Die Bürgergemeinschaft Ried tritt wieder mit einer eigenen Liste bei der Kommunalwahl 2020 an und hat ihre Kandidaten nominiert.

Sieben Männer und sieben Frauen lassen sich bei der Bürgergemeinschaft Ried als Kandidaten für den Gemeinderat aufstellen.

Die Bürgergemeinschaft in der Gemeinde Ried hat ihre Liste für die Kommunalwahl 2020 in der Nominierungsveranstaltung am aufgestellt. Zufällig paritätisch sind sieben Frauen und sieben Männer aus nahezu allen Ortsteilen der Gemeinde und jeden Alters vertreten. Besonders freut die Gruppierung das Engagement der beiden Studenten, Kristin Weber und Tobias Reich.

1. Kariene Eikelmann

2. Siegfried Bless

3. Emma Ittlinger

4. Bianka Reinwald

5. Gerald Modlinger

6. Kristin Weber

7. Sandro Wolf

8. Benno Müller

9. Christine Bois

10. Tobias Reich

11. Birgit Mangold

12. Theo Vennemann

13. Franz Kralj

14. Angelika Lutz

Ersatzkandidatin: Elisabeth Fischer

Ried: Eikelmann ist Spitzenkandidatin der Bürgergemeinschaft

Die Liste wird angeführt von den Spitzenkandidaten Kariene Eikelmann, Siegfried Bless, Emma Ittlinger-Krogull, Bianka Reinwald und Gerald Modlinger. Alle 14 Kandidaten haben individuelle Beweggründe für das kommunalpolitische Amt. Einig sind sie sich in den Schwerpunkten: Flächenfraß stoppen; Aufbau der Jugendarbeit analog der erfolgreichen Seniorenarbeit; Umweltschutz und Nachhaltigkeit; Alternative Verkehrskonzepte zur Verkehrsreduzierung und Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs.

Elisabeth Fischer, die Vorsitzende der Bürgergemeinschaft und zugleich Ersatzkandidatin für die Liste, leitete die Versammlung. Durch die Wahl führte das Dreiergespann: Christine Peters, Ute Schübele-Weber, Leonhard Sedlmeir. Die Aufstellungsversammlung ging nahezu reibungslos über die Bühne, ein angeregter Meinungsaustausch rundete den Pflichttermin zum unterhaltsamen Abend ab.

