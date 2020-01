18:00 Uhr

Bei der Hochzeitsmesse in Friedberg den schönsten Tag im Leben planen

Unter dem Motto „Euer Tag in guten Händen“ findet am Sonntag in der Max-Kreitmayr-Halle die erste Friedberger Hochzeitsmesse statt.

Bei der ersten Friedberger Hochzeitsmesse sind 45 Aussteller dabei. In der Max-Kreitmayr-Halle gibt es Ansprechpartner für Kleidung, Schmuck, Musik und mehr.

Von Tom Trilges

Es soll der schönste Tag im Leben werden: die eigene Hochzeit. Damit das auch gelingt, können angehende Ehepaare oder solche, die zumindest mal lose darüber nachgedacht haben, sich jetzt in Friedberg alles anschauen, was es rund um die Feierlichkeit zu planen gibt – von A wie Accessoires bis Z wie Zeremonie. Am Sonntag findet in der Max-Kreitmayr-Halle nämlich unter dem Motto „Euer Tag in guten Händen“ die erste Hochzeitsmesse statt.

45 Aussteller bei Hochzeitsmesse in Friedberg am Sonntag

Rund 45 regionale Aussteller präsentieren dann ihre Waren und Dienstleistungen in einem liebevollen Ambiente – wie sich das bei der Planung eines so besonderen Tages gehört. Mit dabei sind unter anderem Anbieter von Braut- und Herrenmode, Schmuck, Catering, Deko und Beauty, Torten und Fotografie. Auch ein Finanzdienstleister hat zugesagt. Schließlich soll nach dem schönsten Tag im Leben beim nächsten Blick auf das Konto nicht der große Schock kommen. Die richtige Musik darf auf einer perfekten Party auch nicht fehlen – allein vier Stände beschäftigen sich mit dem gewünschten Soundtrack.

Die Firma Xclusive aus Langweid am Lech unter Führung von Eric Simanowski organisiert die Veranstaltung in Friedberg. Simanovski erwartet am Sonntag rund 1000 Besucher. Um den glücklichen Paaren einen kurzweiligen Aufenthalt zu bieten, gibt es auch Live-Auftritte von Bands. Um das finanzielle Polster etwas zu erhöhen, winken zudem bei einer Tombola Gewinne im Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Tickets für Friedberger Hochzeitsmesse sind online günstiger

Kostenfreie Parkplätze stehen gegenüber der Max-Kreitmayr-Halle am Volksfestplatz zur Verfügung. Die Hochzeitsmesse beginnt um 11 Uhr und endet am Abend um 18 Uhr. Tickets sind sowohl am Eingang zur Messe als auch online zu kaufen – sie kosten im Internet allerdings mit 9 Euro für eine Person beziehungsweise gut 16 Euro für ein Pärchen bis zu 30 Prozent weniger als vor Ort.

Karten Frühbucher-Tickets gibt es online unter www.friedberger-hochzeitsmesse.de zu kaufen. Dort sind auch weitere Informationen zur Veranstaltung sowie den 45 Ausstellern zu finden.

