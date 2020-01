vor 20 Min.

Bei der Landjugend wechselt der Vorstand

Tobias Piehler und Elisabeth Kormann folgen in Rehrosbach auf Luca Lilly und Afra Seitz

Bei der Jahreshauptversammlung der Katholischen Landjugend (KLJB) Rehrosbach-Rinnenthal stand die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende Luca Lilla verkündete seinen Rücktritt. Seine Nachfolge trat Tobias Piehler an, ihn unterstützt Manuel Marquart als Vize. Bei den Frauen übergab Afra Seitz das Amt der Vorsitzenden an ihre Nachfolgerin Elisabeth Kormann. Die Stellvertretung übernahm Anna Lindemeyer. Sowohl Afra Seitz als auch Luca Lilla bleiben der Vorstandschaft als Beisitzer erhalten. Den Posten des Kassiers hat weiterhin Paul Schmaus inne. Lisa Lindemeyer und Angela Trinkl wurden als Schriftführerinnen bestätigt. Im Jahresrückblick berichtete der Schriftführer unter anderem vom traditionellen Osterkerzenbasteln, den Fahrten zu verschiedenen Fahnenweihen und dem Theaterwochenende. Besonders hervorzuheben war das Hüttenwochenende in Österreich, welches mit einer Tubing-Tour abgerundet wurde. Tobias Piehler bedankte sich im Namen des neuen Teams anschließend für das Vertrauen und verabschiedete Anna Bertele, Manuel Lindemeyer, Johannes Bradl und Simon Treffler, die dem neuen Vorstand nicht mehr angehören. (FA)