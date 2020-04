00:32 Uhr

Bei unerlaubtem Einkauf ertappt

Die Polizei zeigt den Geschäftsinhaber und seine Kunden an. Aber was ist eigentlich erlaubt?

Von Ute Krogull

Immer wieder ahndet die Polizei die strikten Beschränkungen wegen der Coronakrise. In Friedberg stellte sie in dieser Woche fest, dass Kunden in einem Geschäft zuvor bestellte Waren abholten. Zwar hatte das Ladengeschäft an sich geschlossen, die Abholung der Bestellungen wurde Kunden jedoch nach einem SMS-Kontakt ermöglicht, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit. Sowohl das Geschäftsinhaber als auch die Kunden, die die Polizei dort antraf, erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Geschäfte, welche nicht den täglichen Versorgungsbedarf abdecken, gilt: Auch online oder telefonisch bestellte Ware darf nicht abgeholt werden – weder mit dem Auto noch zu Fuß. Das Abholen von Gegenständen, die nicht dem täglichen Versorgungsbedarf entsprechen, sei kein triftiger Grund, um die eigene Wohnung zu verlassen. Man könne sich die Ware aber nach Hause liefern oder senden lassen.

In Friedberg und Umgebung gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Initiativen, die auf derartigen legalen Lieferservice oder auch auch Möglichkeiten der Abholung (zum Beispiel Speisen in Lokalen) hinweisen, unter anderem www.einkaufen-in-friedberg.de., www.dahoam-in-friedberg.de oder www.wir-halten-zamm.de. Über sie und darüber, wie man lokale Geschäfte unterstützen kann, folgt ein ausführlicher Bericht.

Wie die Polizei weiß, führen bei vielen Menschen die Ausgangsbeschränkung und der tägliche Umgang damit zu unterschiedlichsten Fragen. Eine umfangreiche Fragen-und-Antwort-Liste finden Interessierte auf der Seite des bayerischen Innenministeriums (www.stmi.bayern.de).

