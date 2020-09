vor 5 Min.

Beier & Hang präsentieren ihr Programm

Junge Kabarettisten in der Furtmühle

Beier&Hang sind zurück. Nach dem ersten Erfolgsprogramm „Schmutzige Wäsche“ präsentieren „die jungen Rockstars der Kabarett-Szene“, wie sie vom SWR bezeichnet wurden, ihre neue Show: „BeklOptimierung – Lebst du noch oder funktionierst du schon?“ am Freitag, 4. September, um 19.30 Uhr in der Furthmühle, Gemeinde Egenhofen. Die Furthmühle liegt im Dreieck der Gemeinden Egenhofen, Pfaffenhofen an der Glonn und Odelzhausen direkt an der Glonn.

Das Kabarettistenduo präsentiert in ihrem Programm aktuellen und unangenehmen Fragen auf den Grund. Warum zahlen wir lieber in einen Bausparvertrag ein, als in einen Menschen zu investieren? Muss ein siebenjähriges Kind die dritte Fremdsprache lernen, während es gerade Geige spielt und Sartre liest? Was ist wirklich wichtig? Menschlichkeit? Was genau ist das? Was muss ich dafür tun? Und vor allem: Bekomme ich dafür Treuepunkte? Sind wir wirklich glücklich oder ist das nur der Live-Status, den wir „posten“? Bin ich noch ich? Bist du noch du? Oder sind wir schon längst Teil der Cloud? „Eine Satire auf das bekloptimierte Leben“ versprechen die beiden Kabarettisten.

Noch ein Hinweis: Corona-bedingt findet das Konzert unter freiem Himmel, also nur bei entsprechend trockenem Wetter statt. Aktuelle Hinweise und Eintrittskarten gibt es unter www.foerderverein-furthmuehle.de oder telefonisch unter 0151/51151513. (AZ)

