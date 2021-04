vor 50 Min.

Beifahrerseite eines BMW in Ried zerkratzt

Ein BMW wurde in der Baindlkircher Glonstraße zerkratzt.

Ein BMW steht zwei Tage lang auf dem Parkplatz in der Glonstraße in Ried-Baindlkirch. In dieser Zeit wird das Auto von einem Unbekannten zerkratzt.

