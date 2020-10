vor 17 Min.

Beim Abbiegen übersehen: 63-Jährige rammt Auto in Kissing

Eine 63-Jährige übersieht beim Abbiegen einen Pkw-Fahrer in Kissing. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Einen Unfall meldet die Polizei von der Auenstraße in Kissing. Am Dienstagmorgen wollte eine 63-Jährige mit ihrem Pkw aus einem Firmengrundstück nach links in die Auenstraße in Fahrtrichtung B2 abbiegen.

Unfall in Kissing: Schaden beträgt laut Polizei etwa 5500 Euro

Dabei übersah sie einen auf der Auenstraße fahrenden 68-jährigen Pkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand laut Polizei insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (pos)

