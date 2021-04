Beim Einkaufen: Dieb bestiehlt 77-jährige Kundin

Während sie einkauft, bemerkt eine 77-Jährige einen Mann, der ihr auffällig nahe kommt. In einem unbeobachteten Moment schlägt der Dieb in Kissing zu.

In einem Supermarkt an der Münchener Straße in Kissing wurde eine Frau bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche, in dem sich ihr Geldbeutel befand, an den Haken ihres Einkaufswagens gehängt. Der Geldbeutel wurde in einem unaufmerksamen Moment von einem unbekannten Täter gestohlen.

Schon während des Einkaufs am Montag hatte die 77-Jährige zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr einen Mann beobachtet, der sich auffällig in ihrer Nähe aufhielt. Dieser soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,80 Meter groß. Er war wahrscheinlich mit einem älteren blauen Audi A4 unterwegs. Dieser trug ein deutsches Nummernschild, heißt es von der Friedberger Polizei.

Diebstahl in Kissing: Opfer beobachtete Verdächtigen schon beim Einkauf

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei warnt eindringlich davor, Wertsachen im Einkaufswagen zu transportieren. Hinweise können unter der Telefonnummer 0821/323-1710 bei der Polizei abgegeben werden. (AZ)

