Beim Eurasburger Kindergarten geht es voran

Nicht nur im Sandkasten sind die Baumaschinen im Einsatz, sondern auch in echt für den An- und Umbau des Eurasburger Kindergartens.

Plus Der Gemeinderat in Eurasburg vergibt Aufträge für An- und Umbau. Das gestaltet sich jedoch schwerer als gedacht.

Der An- und Umbau des Kindergartens in Eurasburg geht zügig voran. Darum hatte der Gemeinderat über die Vergabe weiterer Gewerke zu entscheiden. Doch egal ob Elektrotechnik, Heizungsbau oder Zimmerei - die Handwerker in der Region scheinen volle Auftragsbücher zu haben und sahen sich deshalb teilweise nicht in der Lage, entsprechende Angebote abzugeben.

Trotzdem konnten alle anstehenden Arbeiten vergeben werden. 45 Prozent der anfallenden förderfähigen Kosten für das mit ca. drei Millionen Euro veranschlagte Bauvorhaben werden dabei vom Freistaat übernommen. Die Zahl der Kindergarten- und Krippenplätze verdoppelt sich damit von derzeit 65 auf 130.

Die einzelnen Projekte in Eurasburg und den Ortsteilen im Überblick:

Sportheim I Seit Februar hat die Gaststätte 1818 im Sportpark Eurasburg die Bereitstellung des Mittagessens für die Mittagskinder der Schule und die Kinder des Kindergartens übernommen. Aufgrund der gestiegenen Hygienevorschriften, unter anderem bei der Anlieferung der Rohwaren, sind die vorhandenen Kühlmöglichkeiten nicht mehr ausreichend. Über die Anschaffung zweier neuer Kühl- und Gefrierzellen wird jedoch erst in der nächsten Gemeinderatssitzung entschieden werden, da noch weiterführende Informationen von den Betreibern der Gastwirtschaft eingeholt werden müssen.

Sportheim II Bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Ausfälle im Sport- und Spielbetrieb des SC Eurasburg stellte der Verein einen Antrag auf Entlastung bei der Hallennutzungspauschale. Den weiter anfallenden laufenden Kosten stünden nicht unerhebliche Mitgliedsaustritte und das Fehlen von zusätzlichen Einnahmen bei Veranstaltungen gegenüber. Der Gemeinderat stimmte einer Halbierung der Nutzungsgebühren um 50 Prozent auf 1000 Euro für 2021 zu.

Dorfhelferinnen Auch in diesem Jahr unterstützt die Gemeinde die Arbeit der Dorfhelferinnen mit einem Zuschuss in Höhe von 300 Euro.

Kirche Rehrosbach In und um die Kirche St. Peter und Paul wurden in vergangen Jahr etliche Renovierungsarbeiten durchgeführt. Der Pfarrhof bekam ein neues Gesicht, die Giebelseite der Kirche bedurfte einer Sanierung, und auch die Tonanlage entspricht nun wieder den Anforderungen. Gemäß dem bestehenden Gemeindegrundsatzbeschluss beteiligt sich die Gemeinde Eurasburg mit sieben Prozent an den Kosten für die Baumaßnahmen, die die Katholische Pfarrkirchenstiftung zu tragen hat.

Spielplatz Freienried Der Spielplatz in Freienried lädt derzeit wenig zum Spielen ein. Damit dem auf Wunsch eines Neunjährigen Buben und seiner Freunde Abhilfe geschaffen werden kann, wird sich der Gemeinderat zunächst bei einem Ortstermin ein Bild machen und dann entscheiden, ob und wie der Platz aufgewertet werden kann.

Bürgermobil Dem Antrag zur Anschaffung eines Bürgermobils standen die Räte zunächst positiv gegenüber. Sie wurden aber vom Ergebnis der Bedarfsabfrage aus dem Jahr 2019/2020 wieder eingebremst. So seien die älteren Eurasburger Bürger demnach noch mobil genug, um die täglichen Besorgungen zu erledigen. Grundsätzlich wolle sich die Gemeinde aber mit dem Thema beschäftigen und dazu gerne zeitnah und aus erster Hand auf die Erfahrungen umliegender Gemeinden mit ihrem bereits eingerichteten Bürgermobil bauen.

