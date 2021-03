vor 19 Min.

Beim Familienspaziergang Müll sammeln und ein Eis gewinnen

Nachdem Müllsammel-Aktionen in Gruppen wegen der Corona-Beschränkungen nicht möglich sind, hat die Friedberger CSU einen alternativen Vorschlag.

Die Osterferien beginnen, doch aufgrund der Corona-Situation werden wohl die allermeisten Familien die Ferien zuhause bleiben. Dazu gehört auch, die Zeit in der Natur zu verbringen. Am vergangenen Sonntag – dem Internationalen Tag des Waldes – wurde jedoch auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Müll in den Wäldern immer mehr zunimmt.

Aus diesem Grund haben sich der CSU-Stadtverband Friedberg und die CSU-/FDP-Stadtratsfraktion über die Osterferien eine kleine Aktion einfallen lassen. Sie rufen dazu auf, zum Familienspaziergang oder sonstigen Aktivitäten in der Natur eine Tüte mitzunehmen und den Müll, den man dort findet, einzusammeln. Dieser soll dann zuhause entsorgt werden.

Es gibt Gutscheine für Friedberger Eisdielen

Jeder kann so seinen Beitrag leisten und damit dem Wald und der Natur helfen. Als Dankeschön werden kleine Gutscheine von den beiden Eisdielen in Friedberg verlost. Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an info@csu-friedberg.de mit seinem Namen, seiner Adresse, einer kurzen Mitteilung, wo der Müll gesammelt wurde, und wenn möglich ein Foto der Aktion. Die Gewinner werden nach den Ferien ausgelost. Die Gutscheine werden per Post übersandt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies kein Aufruf zu gemeinsamen Aktionen in Gruppen ist. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Corona-Regeln sind einzuhalten. Es geht nur darum, schöne Familienspaziergänge oder Unternehmungen im Wald zu nutzen, um der Natur auch etwas Gutes zu tun. (AZ)

