vor 33 Min.

Beim Grillen: Mann löst in Friedberg Brand aus

In Friedberg möchte ein Mann grillen. Das Problem: Ein Anschlussstück fehlt.

Beim Grillen auf seinem Balkon in der Friedberger Metzstraße löste ein Mann am Mittwochabend einen Brand aus. Zunächst fing die Propangasflasche des Grills zu brennen an. Durch das Gas entstand eine Stichflamme, weshalb auch der Boden des Balkons und die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Friedberg: Grill löst Feuerwehreinsatz aus

Die herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr Friedberg konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindern. Nach Angaben der Feuerwehr war der Gasschlauch aufgrund eines fehlenden Anschlussstückes undicht. Gegen die 38-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Personen kamen nicht zu schaden. Laut Friedberger Polizei entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (pos)

