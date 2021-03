11:18 Uhr

Beim Impfen hat der Landkreis Aichach-Friedberg seine Hausaufgaben gemacht

Plus Mit der Eröffnung des zweiten Impfzentrums in Kissing ist der Landkreis Aichach-Friedberg nun gut vorbereitet, um die Impfkapazitäten auszuweiten.

Von Eva Weizenegger

Endlich die Benachrichtigung in den Händen zu halten, dass der Impftermin nun feststeht - das ist nicht nur für denjenigen, der geimpft werden soll, eine Erleichterung, sondern auch für die Angehörigen, die viele Wochen mitgebangt haben. Verzweifelte Anrufe und Nachfragen bei der Corona-Hotline, das alles hilft nichts, denn auch sie können keinen Impfstoff herbeizaubern.

Dabei tut der Landkreis Aichach-Friedberg alles dafür und ist von Anfang auch gut darauf vorbereitet, um ein hohe Auslastung der Impfzentren zu gewährleisten. Die Eröffnung des zweiten Impfzentrums in Kissing am Mittwoch gibt nun einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht doch bald zu einer Aufstockung der Impfkapazitäten im Landkreis kommen könnte. Denn einfach so ein zweites Impfzentrum zu errichten, weil die Bürger im Landkreis-Süden motzen, dass Dasing zu weit weg sei, wäre ein zu schwaches Argument. Am Landratsamt hat man jedenfalls seine Hausaufgaben in Sachen Impfen gemacht, jetzt muss das Gesundheitsministerium nachziehen und halten, was es versprochen hat.

