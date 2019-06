vor 18 Min.

Beim Israeltag in Mering wird getanzt

Die Gruppe Karmiel Flowers ist vom 5. bis zum 7. Juli zu Gast in der Marktgemeinde. Das Fest hat einen neuen Veranstaltungsort.

Von Heike Scherer

Es ist bereits der fünfte öffentliche Israeltag, den die Arbeitsgemeinschaft Mering-Karmiel in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde organisiert und mit Gästen aus der israelischen Freundschaftsstadt Karmiel in der Nähe des Sees Genezareth veranstalten wird. Nicht nur die Opernsängerin Pnina Goshen wird wieder zu Gast sein, sondern auch die mehrfach preisgekrönte Tanzgruppe Karmiel Flowers hat für das Fest unter dem Motto „Tanzen“ ihre Teilnahme zugesagt.

Im Oktober 2014 entschloss sich die Gemeinde Mering, auf Initiative von Günter und Annemarie Wurm aus Unterbergen, die offiziellen Kontakte zur israelischen Stadt Karmiel aufzunehmen. Im Jahr 2018 gab es eine zehntägige Jugendbegegnung mit 15 jungen Leuten im Alter von 16 bis 18 Jahren in Mering, auch der Erste und Zweite Bürgermeister und weitere engagierte Persönlichkeiten aus Karmiel besuchten auf Einladung des Bürgermeisters für einige Tage die Marktgemeinde.

In der ersten Maiwoche flogen heuer sechs Gymnasiasten der 10. Klasse für ihre in dem Schuljahr verpflichtende Praktikumswoche in die israelische Freundschaftsstadt. Ende Juli reisen die Jugendlichen aus den Meringer und Merchinger Gastfamilien nach Karmiel.

Talkrunde und Ausstellung sind geplant

Der Große Israeltag findet dieses Jahr bereits am Freitag, 5. Juli, ab 16 Uhr statt. Diesmal wird er im Gymnasium Mering, Tratteilstraße 34, veranstaltet. Es sind Aktionen in der Mensa und auf dem Vorplatz geplant. Ziel der in der Region Schwaben einzigen Veranstaltung dieser Art ist die Förderung der Völkerverständigung und des Jugendaustausches. Den musikalischen Auftakt macht die durch ihre Auftritte in den letzten Jahren bekannte Opernsängerin Pnina Goshen, die dem Organisatorenteam der Stadt Karmiel angehört. Sie wird später noch gemeinsam mit Annemarie und Theresa Wurm weitere Lieder singen. Merings Erster Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, der Vize-Generalkonsul des Staates Israel Liram Sachar und der Journalist, Unternehmer und Buchautor Godel Rosenberg werden die Gäste begrüßen, bevor die Tanztruppe Karmiel Flowers gegen 16.45 Uhr ihre ersten Tänze präsentieren wird. Es folgen Showeinlagen der Rising Cristals und der Little Brillants des SV Mering.

Gegen 18 Uhr wird Oren Osterer eine Einführung in seine Ausstellung „1948. Die Ausstellung“ für die Besucher geben. Zum Thema „Faszination Freundschaft“ findet eine Talkrunde statt, die Extremwanderer und Buchautor Christian Seebauer aus dem Landkreis Dachau leitet, der auch die gesamte Veranstaltung moderiert. Es diskutieren die drei Landtagsabgeordneten Christina Haubrich, Peter Tomaschko, Simone Strohmayr, Oren Osterer, die Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) aus Augsburg und München Gerhard Schröder und Rozsika Farkas, Yoram Ehrlich von der DIG Deutschland und Sabine Klein vom Bayerischen Jugendring.

Ab 19.15 Uhr können die Besucher gemeinsam mit den Karmiel Flowers tanzen, bevor der Abend mit der Musik der Meringer Jazzband Last Contact gegen 20.30 Uhr zu Ende geht. Der Friedberger Caterer Breakx wird die Gäste mit israelischen Spezialitäten versorgen, Andrea Lewandowski bietet koschere Weine an.

Es werden noch Gastfamilien in Mering gesucht

Geplant sind außerdem Vorführungen der israelischen Schule Krav Maga aus Augsburg, von Mamanet, die zukünftige Trainerinnen und Coaches der Volleyball-ähnlichen Sportart Cachibol ausbilden und „Begegnung durch Bewegung“ von Roy Kfir aus Augsburg. Teilnehmer sind auch die Organisation KKL, bei der weitere Bäume im Mering-Hain gepflanzt werden können, die Europäische Janusz Korczak Akademie, Yoram Ehrlich Reisen, die israelische Kultusgemeinde Augsburg, Technion Haifa, das Lager 7 in Kaufering und die Organisation KHH für die Für die zehn Mitglieder der israelischen Tanztruppe „Karmiel Flowers“ werden vom 5. bis 7. Juli Übernachtungsmöglichkeiten in Mering gesucht. Familien, die ein Quartier anbieten können, sollten sich bitte bei Organisator Günter Wurm unter der E-Mail-Adresse staedtefreundschaft-mering-karmiel@gmx.de oder telefonisch unter 08233/30582 melden.

Themen Folgen