07:10 Uhr

Beim SV Wulfertshausen zählt der Teamgeist

Die Mitgliederzahl steigt auf fast 790. Der Wulfertshauser Verein setzt auf Leitungsteams und Projekte wie „Reggae in Wulf“. 2020 wird gefeiert

Zur 49. Jahreshauptversammlung des SV Wulfertshausen konnte Vorsitzender Walter Föllmer eine gute Bilanz vorlegen. In allen vier Abteilungen gab es erfolgreiche Neuwahlen. Eine wichtige Änderung gab es bei den Fußballern. Nach zwei Jahren, in denen ein Gremium gemeinsam arbeitete, konstituierte sich wieder eine Abteilungsleitung mit Thomas Hubel an der Spitze. Im Tennis arbeitet seit vier Jahren ein Leitungsteam, das weitgehend unverändert die nächsten zwei Jahre bestimmt. Sprecher bleibt Dietmar Wendling. In den Abteilungen Breitensport und Ski und Wandern gab es keine Veränderungen. Der Skiclub wird weiter von Alexander Breunig, der Breitensport von Wolfgang Krauth geleitet.

Die Mitgliederzahl des Gesamtvereins hat sich leicht erhöht: von 767 auf 787. Der Verein kümmert sich um 350 Jugendliche und Kinder. Nachdem es lange Probleme mit Pächtern des Sportheims gegeben hatte, bewirtschaftet nun der Verein mit tatkräftigem Einsatz der Fußballer das Heim selbst. Jeden Freitag ist Vereinstag, wo sich Stammtischler, aber auch Kartler und Schachspieler treffen.

Erfreuliches konnte Föllmer über die Finanzen und die Vereinsverwaltung berichten. Man erhielt die Bestätigung der Gemeinnützigkeit und den Bescheid über ordnungsgemäße Abführung der Beiträge in der Sozialversicherung. Der Vorsitzende bedankte sich bei Schatzmeisterin Christine Hindelang, die mit Margarete Deisenhofer die Vereinsgeschäfte managt.

Der SV Wulfertshausen erhöht die Beiträge

Trotzdem stand das Thema Finanzen auf der Tagesordnung. Nachdem die Beiträge für den Gesamtverein über zwölf Jahre stabil blieben, stimmten die Mitglieder einer mäßigen Erhöhung zu, z.B. der Beiträge für Erwachsene von 25 auf 30 Euro. Die Gestaltung der Abteilungsbeiträge beschließen die Abteilungen selbst. Einigkeit bestand darüber, dass der 50. Geburtstag des Vereins gefeiert werden soll. Das Organisationskomitee wird in Kürze unter Leitung der Fußballer seine Beratungen aufnehmen. Der Termin steht fest: Gefeiert wird am Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2020.

Abschließend folgten die Ehrungen. 25 Jahre sind dabei: Andrea Weihers, Anita Angermayr, Enrica Schmidt, Irmgard Schmid, Simone Alberstötter und Wolfgang Krauth. Für 40 Jahre wurden geehrt: Alexandra Breunig, Dietmar Schmieder, Elfie Kübler, Igor Stanic und Nikolaus Hofer.

Die Berichte der Abteilungen:

Breitensport

Zum 34. Mal fand der Wendelin-Einmüller-Volkslauf statt; dieses Mal mit 56 Teilnehmern. Weihnachtslauf, Ausflüge und Teilnahme am Gersthofer Silvesterlauf runden die Aktivität ab. Nach wie vor gibt es aktive Volleyballmannschaften, die erfolgreich an den Rundenwettkämpfen teilnehmen. Die Sportabzeichengruppe konnte mit 41 Teilnehmern Rekordbeteiligung melden. Schließlich wird Bewegungsturnen für alle Jahrgänge angeboten. Von den 200 Mitgliedern sind 100 Kinder und Jugendliche.

Fußball

Thomas Hubel mit seinen Stellvertretern Wolfgang Schwarz und Daniel Lechner berichtete über Jugendarbeit mit 32 Jugendlichen und 114 Kindern. Zwölf Jugend- und Schülermannschaften werden betreut und spielen mit Erfolg. Nach dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisklasse hofft man, diese halten zu können. Die zweite Mannschaft kämpft in der B-Klasse mit guten Aussichten um den Aufstieg. Nachdem Jugendcamp, Fußballschule und Weihnachtsfeier ein Erfolg wurden, soll die Aktivität gesteigert werden. Die finanzielle Lage ist verbessert, es wurden Schulden abgebaut und „Reggae in Wulf“, ausgerichtet von Wulf United, bringt Entlastung. Trotzdem müssen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen warten.

Ski- und Wanderabteilung

Je nach Saison werden ein Lauftreff oder Skigymnastik angeboten. Im Sommer gibt es Wanderausflüge oder Bouldern; im Winter die Familienskifahrt, an der auch 50 Kinder teilnahmen und unterrichtet wurden. Tagesskifahrten runden das Programm ab. Um die Kasse kümmert sich nach dem Tod von Dora Scherber Stephanie Ostermeier.

Tennis

Von der Arbeit des fünfköpfigen Leitungsgremiums berichtet Wolfgang Schmidt in Vertretung von Dietmar Wendling. Die Mitgliederzahl sei stabil und der Mannschaftsbetrieb intensiviert worden. 2018 waren drei Mannschaften im Punktspielbetrieb. Neben guten Leistungen der Bambini in der Kreisklasse 1 und der Herrenmannschaft in der Kreisklasse 3 belegten die Juniorinnen den ersten Platz in der Bezirksklasse. In der Saison 2019 werden vier Mannschaften antreten. Zu den Veranstaltungen gehörten das Sommercamp für Kinder und Jugendliche und das Schleiferlturnier. (FA)

