12:45 Uhr

Beim Spurenwechsel streift ein Lkw einen BMW

In Friedberg will ein Lkw die Spur wechseln. Laut Polizei erwischt er dabei einen Pkw und streift ihn.

Beim Fahrstreifenwechsel streifte ein Lkw einen BMW und verursachte so einen Schaden von etwa 3000 Euro. Am Montagmittag waren zwei Fahrer mit ihren Fahrzeugen nach Angaben der Polizei Friedberg auf dem Chippenham-Ring in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Rechts ein 46-Jähriger mit seinem Sattelzug, auf der linken Spur ein 41-jähriger mit seinem BMW. Kurz vor der Kreuzung mit der Augsburger Straße wollte der Lkw-Fahrer auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den Pkw-Fahrer. Der 41-jährige versuchte zwar noch, nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. (pos)

