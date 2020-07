vor 4 Min.

Beim Stehlen in Friedberger Supermarkt erwischt

Als die Polizei den Rucksack eines 22-Jährigen öffnet, bestätigt sich der Verdacht einer Supermarkt-Mitarbeiterin.

Eine Supermarkt-Mitarbeiterin beobachtete einen jungen Mann beim Stehlen. Der 22-Jährige hatte am Mittwochmittag Zigaretten in seine Tasche gesteckt, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Als die Polizei in dem Supermarkt in der Augsburger Straße in Friedberg ankam, wurde der junge Mann ins Büro gebeten.

Diebstahl in Friedberger Supermarkt: Die Polizei ermittelt

Dort durchsuchte die Polizei seinen Rucksack und fand neben den Zigaretten auch eine Flasche Alkohol, die der Dieb nicht bezahlt hatte. Laut Polizei liegt der Diebstahlsschaden im oberen einstelligen Bereich. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen wegen Diebstahls ermittelt. (pos)

Themen folgen